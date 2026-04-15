OpenAI limitează accesul la noul său model de IA dedicat securității cibernetice

Grupul care a creat ChatGPT lansează GPT-5.4-Cyber, o variantă antrenată „pentru a oferi capacități cibernetice suplimentare și supusă unui număr mai redus de restricții”, a precizat compania, potrivit Le Figaro.

„Deoarece acest model este mai permisiv, începem cu o implementare limitată… către furnizori de securitate, organizații și cercetători aprobați”, a transmis OpenAI.

Anunțul vine pe fondul îngrijorărilor în creștere cu privire la impactul capacităților de securitate cibernetică ale IA.

Cu o săptămână înainte de acest anunț, Anthropic a comunicat amânarea lansării celui mai recent model al său, Claude Mythos, a cărui utilizare a fost rezervată inițial doar pentru 40 de actori tehnologici majori, ca parte a unei inițiative numite Project Glasswing.

Înainte de lansare, acest model, conceput ca un generalist, reușise să detecteze mii de vulnerabilități de securitate informatică necunoscute până atunci.

OpenAI promovează capacitățile noului său model

În timp ce ascensiunea IA-urilor pune sub semnul întrebării nivelul de securitate al sistemelor IT de câteva luni, anunțul proiectului Glasswing a plasat subiectul în centrul discuțiilor, chiar dacă unii observatori îl consideră și o potențială lovitură de marketing.

Conform mai multor rapoarte media, mai mulți directori ai marilor bănci americane s-au întâlnit cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și cu președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, pentru a discuta pericolele pe care acest model de IA le prezintă pentru sectorul financiar.

În acest context, OpenAI a promovat marți capacitățile noului său model în ceea ce privește protecția și pregătirea împotriva atacurilor informatice.

Potrivit companiei, această versiune permite „profesioniștilor din domeniul securității să analizeze software-ul pentru a evalua potențialul său malicios, vulnerabilitățile și robustețea securității”.

Deși OpenAI a restricționat utilizarea noului său model, acesta se adresează unui public mai larg decât cel ales de Anthropic pentru Mythos.

„Nu credem că este practic sau adecvat să decidem la nivel central cine are dreptul să se apere”, a precizat compania.