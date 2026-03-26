Orașul din Irlanda unde copiii cresc fără smartphone până la 13 ani

Campania din Greystones nu este o interdicție oficială, ci un acord informal între familii și școli. Părinții sunt încurajați să amâne cumpărarea primului smartphone până când copiii împlinesc 13 ani. Aproximativ 70% dintre familiile din oraș au decis să participe la acest proiect. Inițiativa a apărut din îngrijorările legate de efectele pe care smartphone-urile și rețelele sociale le pot avea asupra copiilor și preadolescenților, mai arată Il Post.

Mai mult timp în aer liber și mai puțină presiune socială

Profesorii și părinții spun că schimbările sunt vizibile. Copiii petrec mai mult timp jucându-se afară, organizează mai des activități împreună și ajung mai odihniți la școală. În același timp, presiunea socială pentru a avea un smartphone la vârste foarte mici a scăzut semnificativ. Pentru mulți părinți a devenit mai ușor să spună „nu”, știind că majoritatea familiilor din comunitate adoptă aceeași regulă.

Mai multe instituții și afaceri locale s-au implicat în susținerea inițiativei. De exemplu, Youth Café oferă un spațiu unde tinerii se pot întâlni, juca și participa la activități recreative fără a depinde de telefon. Un supermarket local a transmis școlilor că elevii pot folosi telefonul magazinului pentru a-și contacta părinții în caz de urgență.

Experimentul a început după pandemie

Ideea a apărut după pandemia de COVID-19. Profesorii au observat atunci o creștere a anxietății și a problemelor emoționale în rândul copiilor. Mulți elevi erau afectați de conținutul văzut online sau de presiunea rețelelor sociale. La întoarcerea în școli după lockdown, cadrele didactice au remarcat că tot mai mulți copii se confruntau cu stres și insecurități.

În Irlanda, copiii primesc primul smartphone în jurul vârstei de 9 ani. Inițiative similare cu cea din Greystones apar însă și în alte țări. În Marea Britanie, unele școli încurajează părinții să amâne cumpărarea smartphone-urilor. De asemenea, în anumite instituții, elevii mai tineri pot folosi doar telefoane cu funcții de bază. Totodată, a apărut și mișcarea „Smartphone Free Childhood”, care promovează acorduri între familii pentru a reduce utilizarea smartphone-urilor și a rețelelor sociale în rândul copiilor.