Pakistan: Inundații catastrofale, 25.000 de oameni evacuați dintr-un oraș din est

Irfan Ali Kathia, director general al Autorității pentru Managementul Dezastrelor din Punjab, a spus că operațiunea de salvare din Jalalpur Pirwala a început de urgență, duminică seara, și a continuat pe tot parcursul nopții. Până luni dimineață, aproximativ 25.000 de locuitori din cartiere cu risc ridicat au fost mutați în zone mai sigure.

Ultimele evacuări din Jalalpur Pirwala au avut loc la două zile după ce o barcă de salvare s-a răsturnat în apele de inundație de la periferia orașului, ucigând cinci persoane. Alte cincisprezece au fost salvate după ce barca s-a răsturnat sâmbătă, au spus oficialii locali.

Până acum, inundațiile au afectat peste 4,1 milioane de oameni din 4.100 de sate din 25 de districte ale provinciei Punjab. Începând cu 26 august, cel puțin 56 de persoane au murit în incidente legate de inundații, în timp ce peste 2 milioane de locuitori au fost mutați în siguranță.

Oficialul pentru managementul dezastrelor a declarat pentru Associated Press că familiile strămutate primesc corturi și provizii alimentare. El a adăugat că administrația locală, sprijinită de trupe și poliție, accelerează evacuările în oraș, care are o populație de aproape 700.000 de locuitori. Moscheile transmit anunțuri de evacuare, în timp ce rezidenții se urcă în grabă în vehicule, pe fondul unor ploi torențiale.

Peste 900 de persoane decedate în urma inundațiilor musonice

Provincia Punjab din Pakistan desfășoară una dintre cele mai ample operațiuni de salvare, inclusiv cu ajutorul dronelor, încă de luna trecută, când apele de inundație au cuprins mai multe districte după ce India a eliberat apă din barajele sale. Viiturile au umflat râurile Ravi, Chenab și Sutlej, în timp ce ploile musonice torențiale au ridicat și mai mult nivelul apelor.

De la sfârșitul lunii iunie, inundațiile musonice au ucis peste 900 de persoane în întreaga țară, potrivit Autorității Naționale pentru Managementul Dezastrelor. În weekend, India a notificat din nou Islamabadul, pe canale diplomatice, cu privire la posibile inundații transfrontaliere, a precizat NDMA.

Evacuări sunt în desfășurare și în provincia Sindh, din sud, care se confruntă cu amenințări tot mai mari, deoarece apele continuă să curgă în aval spre râul Indus, iar peste 100.000 de oameni au fost deja relocați din așezările vulnerabile.