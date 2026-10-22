Palantir declară că sistemul AI al NATO nu dispune de un „comutator de oprire de urgență”, după întreruperile serviciului Starlink din Ucraina

Vicepreședintele executiv al Palantir pentru Marea Britanie și Europa, Louis Mosley, a declarat că nici compania, nici Statele Unite nu pot dezactiva platforma de inteligență artificială „Maven Smart System”, utilizată de cartierul general militar al NATO și de mai multe forțe armate europene

„Ceea ce am văzut în știri în ultimele zile în legătură cu Starlink este extrem de îngrijorător”, a spus Mosley într-un interviu pentru Reuters, acordat la Bruxelles, miercuri.

„Dar, în ceea ce privește Palantir, pot oferi asigurări categorice că, acolo unde clienții au achiziționat software-ul nostru, aceștia dețin controlul operațional deplin asupra acestuia”, a adăugat acesta.

Comunicațiile prin satelit, restricționate în Ucraina

Declarațiile acestuia vin în contextul în care Ucraina a anunțat, săptămâna trecută, că utilizarea serviciului de comunicații prin satelit de nivel militar Starshield, a fost restricționată. Terminalele au încetat să funcționeze pe platformele cu deplasare rapidă, îngreunând operațiuni precum utilizarea dronelor de interceptare pentru a contracara atacurile rusești.

Sateliții sunt incluși în constelația Starlink a companiei SpaceX, fondată de Elon Musk.

Oficialii americani și ucraineni, precum și directorul general al SpaceX, Elon Musk, au oferit explicații contradictorii cu privire la această întrerupere.

Restricționarea, survenită după ce Trump a cerut Ucrainei să înceteze atacurile

Oficialii ucraineni și europeni au declarat că suspectează un motiv politic, pentru că măsura a survenit după ce președintele american Donald Trump a cerut Ucrainei să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Aceste suspiciuni au stârnit noi îngrijorări în rândul factorilor de decizie europeni cu privire la faptul că Europa depinde prea mult de tehnologia de apărare americană, care ar putea fi întreruptă, limitând astfel capacitatea sa de a se apăra.

„Nu există comutatoare de oprire. Nici Palantir, nici guvernul SUA nu au posibilitatea să intervină și să-l oprească”, a asigurat Louis Mosley, vicepreședintele executiv al Palantir.

Ce rol sistemul american AI în Apărarea europeană?

Sistemul Maven prelucrează cantități uriașe de date provenite de la sateliți, radare și alți senzori pentru a oferi ofițerilor militari o imagine de ansamblu asupra câmpului de luptă și pentru a accelera procesul decizional.