Panică generată de o fotografie AI. Un bărbat riscă până la 10 ani de închisoare

Fotografia a stârnit panică în rândul populației, iar oficialii locali au ajuns să urmărească un animal periculos care, de fapt, nu exista. Este vorba de o imagine generată cu AI care surprindea un crocodil ce pândea în lacul de acumulare Pandan din vestul orașului Singapore, potrivit Popular Science.

Bărbatul riscă, acum, până la 10 ani de închisoare, după ce a generat o fotografia cu AI și a distribuit-o. Acesta este acuzat de difuzarea unui mesaj fals, obstrucționarea Justiției, ambele fiind infracțiuni care se pedepsesc cu închisoarea în Singapore.

„Poliția nu va ezita să ia măsuri împotriva oricui difuzează informații false. Pe lângă faptul că provoacă teamă și neplăceri membrilor publicului, astfel de informații false duc, de asemenea, la mobilizarea inutilă a resurselor publice pentru a face față acestor incidente”, transmite Poliția din Singapore într-un comunicat.

Bărbatul, un malaezian în vârstă de 30 de ani numit Ye Lin, și-a recunoscut vinovăția, dar riscă până la 3 ani de închisoare, și o amendă de 7.800 de dolari.

El ar putea risca, de asemenea și până la 7 ani de închisoare pentru obstrucționarea Justiției, iar cele două pedepse ar putea fi cumulate.

Poate părea un preț mare pentru o fotografie generată cu AI, dar Poliția spune că imaginea falsă a creat panică în rândul oamenilor, activitatea companiilor a fost perturbată, iar resursele poliției au fost epuizate.

Alertă pentru populația locală

Fotografia a atras atenția Consiliului Serviciilor Publice (PUB), care este agenția națională de apă din Singapore. Autoritatea a emis o alertă prin care avertiza populația orașului să fie prudentă în apropierea lacului de acumulare, timp de două zile.

Lacul Pandan este o zonă de agrement populară, unde locuitorii merg adesea să se plimbe cu canoe și caiace sau să se plimbe pe mal.

PUB a trimis o echipă să caute crocodilul din imagine. Autoritățile au crezut că animalul a scăpat.

Asociația de Canotaj din Singapore și Federația de Canoe din Singapore au fost, de asemenea, rugate să-și suspende activitățile pe durata căutării.

După ce oficialii PUB și-au dat seama că fotografia este falsă, au raportat incidentul la Poliție. Autoritățile au identificat rapid sursa imaginii și au ajuns la Lin, bărbatul care a generat-o.

Potrivit polițiștilor, Lin ar fi trimis fotografia AI unui coleg pe nume Min Min, în 20 august în jurul orei 15:00. La o zi după, Lin a șters imaginile și istoricul activității din aplicația Gemini AI de pe telefonul său mobil, Poliția afirmând că astfel a obstrucționat Justiția, potrivit News Channel Asia.

Nu este singurul precedent periculos al unui material „deepfake” generat cu AI. În România, un caz asemănător este cel al „ambulanței negre”, care a împânzit TikTok-ul. În urma imaginilor false, un echipaj de ambulanță Cluj a fost atacat de cetățeni furioși cu topoare, bâte și pietre. Șoferul s-a ales cu cioburi de sticlă în ochi și a condus până la Cluj, acolo unde a fost operat de urgență. Ulterior, Poliția i-a pus sub acuzare pe suspecți.