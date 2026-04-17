Papa denunță utilizarea inteligenței artificiale pentru a alimenta „conflicte, temeri și violență”

„Provocarea reprezentată de aceste sisteme este mai profundă decât pare: nu este vorba doar despre utilizarea noilor tehnologii, ci despre înlocuirea progresivă a realității prin simularea acesteia”, a spus el în timpul unui discurs la Universitatea Catolică a Africii Centrale din Yaoundé, capitala Camerunului, potrivit Le Figaro.

„Când simularea devine normă”, a deplâns el, „ trăim ca și cum am fi în bule impermeabile unii față de alții, simțindu-ne amenințați de oricine este diferit. Așa se răspândesc polarizarea, conflictul, frica și violența. Nu este vorba doar de un risc de eroare, ci de o transformare a însăși relației noastre cu adevărul.”

Inteligența artificială, folosită în scopuri politice

Această declarație vine pe fondul criticilor tot mai numeroase la adresa utilizării de către președintele american Donald Trump a imaginilor generate de inteligența artificială în scopuri politice. În urma criticilor Papei cu privire la acordul nuclear cu Iranul, Trump a postat duminică o imagine cu el însuși ca sfânt. Ilustrația, inspirată de iconografia creștină, a fost eliminată luni.

Papa, care a avertizat în repetate rânduri cu privire la riscurile asociate cu inteligența artificială de la alegerea sa în mai 2025, a vorbit în franceză la această instituție care găzduiește studenți din șase țări din Africa Centrală (Camerun, Republica Centrafricană, Congo-Brazzaville, Gabon, Guineea Ecuatorială și Ciad). „În contextul revoluției digitale ”, el a denunțat, de asemenea , „fața ascunsă a devastării ecologice și sociale cauzate de cursa frenetică pentru materii prime și elemente din pământuri rare”.

Inteligența artificială se bazează în mare măsură pe mineritul de cobalt, ale cărui costuri de mediu, sociale și umane sunt suportate de Africa. Republica Democrată Congo (RDC) deține unele dintre cele mai bogate terenuri de pe planetă, în special în cupru, cobalt și litiu. În 2024, țara a furnizat 76% din producția globală de cobalt, potrivit U.S. Geological Survey (USGS). „Africa trebuie eliberată de flagelul corupției ”, a adăugat Papa, menționând că mineritul de cobalt pe continent este dominat în mare măsură de puteri străine – în special China – într-un sistem plin de corupție, care oferă puține beneficii populațiilor locale, în ciuda importanței sale strategice globale.