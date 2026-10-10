Papa Leon al XIV-lea condamnă pedeapsa cu moartea, în timp ce SUA pregătesc transmiterea în direct a unei execuții

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Papa Leon al XIV-lea a reluat învățătura Bisericii Catolice potrivit căreia pedeapsa capitală atacă demnitatea inerentă a ființei umane.

„Binele comun poate fi protejat, iar cerințele justiției pot fi îndeplinite fără a recurge la pedeapsa capitală”, a transmis Suveranul Pontif, subliniind că sistemele de detenție pot proteja cetățenii fără a-i priva complet pe cei vinovați de posibilitatea mântuirii.

Papa nu a făcut referire directă la execuția planificată în Statele Unite. Cu toate acestea, secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a criticat explicit planul, afirmând că este „inacceptabil să transformi moartea într-un spectacol”.

Nidal Malik Hasan, condamnat pentru uciderea a 13 persoane și rănirea altor 32 în atacul de la Fort Hood din 2009, este programat să fie executat pe 3 decembrie, la baza militară din Texas.

În 2018, Papa Francisc a modificat Catehismul Bisericii Catolice pentru a declara pedeapsa cu moartea „inadmisibilă” în toate cazurile. Poziția a fost susținută și de succesorul său, Leon al XIV-lea, care a inclus vizitele în penitenciare în programul călătoriilor sale apostolice.

ONU a declarat că o decizie a oficialilor americani de a transmite în direct execuția condamnatului Nidal Hasan ar echivala cu un act de tortură.