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Papa Leon al XIV-lea condamnă pedeapsa cu moartea, în timp ce SUA pregătesc transmiterea în direct a unei execuții

Papa Leon al XIV-lea a declarat sâmbătă că pedeapsa cu moartea este „inadmisibilă”, în aceeași zi în care a fost marcată Ziua Mondială împotriva Pedepsei cu Moartea. Mesajul Suveranului Pontif vine în contextul în care Departamentul american al Apărării a anunțat că intenționează să transmită în direct execuția prin pluton de execuție a lui Nidal Malik Hasan, condamnat pentru atacul armat din 2009 de la baza militară Fort Hood, scrie Associated Press.
Papa Leon al XIV-lea condamnă pedeapsa cu moartea, în timp ce SUA pregătesc transmiterea în direct a unei execuții
Papa Leon al XIV-lea prezideaza Audienta Generala in Piata San Pietro din Vatican, unde sustine o cateheza dedicata Liturghiei si Euharistiei in fata a mii de pelerini, miercuri, 24 iunie 2026. CRISTIAN RADU NEMA / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
10 oct. 2026, 18:09, Știri externe
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Într-un mesaj publicat pe platforma X, Papa Leon al XIV-lea a reluat învățătura Bisericii Catolice potrivit căreia pedeapsa capitală atacă demnitatea inerentă a ființei umane.

„Binele comun poate fi protejat, iar cerințele justiției pot fi îndeplinite fără a recurge la pedeapsa capitală”, a transmis Suveranul Pontif, subliniind că sistemele de detenție pot proteja cetățenii fără a-i priva complet pe cei vinovați de posibilitatea mântuirii.

Papa nu a făcut referire directă la execuția planificată în Statele Unite. Cu toate acestea, secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a criticat explicit planul, afirmând că este „inacceptabil să transformi moartea într-un spectacol”.

Nidal Malik Hasan, condamnat pentru uciderea a 13 persoane și rănirea altor 32 în atacul de la Fort Hood din 2009, este programat să fie executat pe 3 decembrie, la baza militară din Texas.

În 2018, Papa Francisc a modificat Catehismul Bisericii Catolice pentru a declara pedeapsa cu moartea „inadmisibilă” în toate cazurile. Poziția a fost susținută și de succesorul său, Leon al XIV-lea, care a inclus vizitele în penitenciare în programul călătoriilor sale apostolice.

ONU a declarat că o decizie a oficialilor americani de a transmite în direct execuția condamnatului Nidal Hasan ar echivala cu un act de tortură.

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