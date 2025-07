Parcul MacArthur din Los Angeles a fost teatrul unei operațiuni federale cu trupe și blindate tactice

Operațiunea din parcul MacArthur a inclus 17 vehicule Humvee, patru vehicule tactice, două ambulanțe și soldați înarmați care au avut rolul să protejeze ofițerii de imigrare. Parcul se află într-un cartier cu populație numeroasă de imigranți din Mexica și America Centrală, numit de autoritățile locale „Ellis Island al Coastei de Vest”, informează AP.

Primarul Karen Bass a calificat incidentul drept „o manevră politică”, spunând: „ceea ce am văzut astăzi în parc arăta ca un oraș asediat, sub ocupație armată”. Ea a povestit că în parc se aflau copii la o tabără de zi care au fost repede duși înăuntru, iar un băiat de 8 ani i-a spus că „îi este frică de ICE”.

I see I attached the wrong video to above: „Randomly pepper spraying some bystanders, then a masked secret policeman threatened a woman by brandishing a stun grenade. She mocked him. He backed away and hid in his van.”https://t.co/GeLld4wCng pic.twitter.com/Ejs9gM2XkS

— 🄼🄴🄴🄷🄰🅆🄻 ⭕ (@meehawl) July 7, 2025