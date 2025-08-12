Parlamentară din Noua Zeelandă, evacuată din Parlament pentru că a susținut cauza palestiniană

Parlamentara Chloe Swarbrick, aflată în conducerea Partidului Verde, a declarat că țara sa este „în urmă” și reprezintă „o excepție” în lipsa unei decizii privind recunoașterea statului palestinian, potrivit Al Jazeera.

De asemenea, el le-a cerut membrilor guvernului să susțină un proiect de lege de „sancționare a Israelului pentru crimele sale de război”.

Proiectul de lege a fost propus de partidul său în martie și este susținut de toate partidele de opoziție.

„Dacă găsim șase dintre cei 68 de parlamentari ai guvernului cu coloană vertebrală, putem sta de partea dreaptă a istoriei”, a spus Swarbrick.

Președintele Camerei Reprezentanților, Gerry Brownlee, a declarat că această declarație este „complet inacceptabilă” și că politiciana trebuie să o retragă și să prezinte scuze. Swarbrick a refuzat și a fost obligată să părăsească Parlamentul.

Ulterior, Brownlee a spus că Swarbrick se poate întoarce miercuri în Parlament, dar dacă va refuza în continuare să prezinte scuze, va fi din nou evacuată.

Guvernul din Noua Zeelandă a anunțat că în septembrie va lua o decizie cu privire la recunoașterea statului palestinian.