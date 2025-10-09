Parlamentarii europeni au respins ambele moţiuni de cenzură care o vizau pe Ursula von der Leyen

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a evitat joi două moţiuni de cenzură depuse în Parlamentul European de politicienii de extrema dreaptă şi de reprezentanţii stângii radicale, potrivit Le Figaro. Prima, prezentată de Patriots for Europe (PFE), un grup prezidat de Jordan Bardella, a primit 179 de voturi pentru, 378 de voturi împotrivă şi 37 de abţineri. A doua a avut 133 pentru, 383 împotrivă şi 78 de abţineri.

În urma acestor rezultate, Ursula von der Leyen şi-a consolidat coaliţia formată din social-democraţi, centru (Renew) şi dreapta europeană (PPE).

Criticile la adresa preşedintei Comisiei au venit chiar şi din partea unor membri ai taberei sale, care îi reproşează ambiguitatea în relaţia cu extrema dreaptă şi gestionarea legislaţiei de mediu. Ursula von der Leyen a răspuns cu un ton conciliant, solicitând unitate în Parlament şi avertizând că orice diviziune ar putea fi exploatată de adversarii Uniunii Europene, inclusiv de Rusia.

Conform regulilor, o moţiune de cenzură trebuie depusă de o zecime dintre eurodeputaţi (72) şi adoptată cu majoritate de două treimi. Parlamentul European nu a răsturnat niciodată o Comisie. În iulie, europarlamentarul român Gheorghe Piperea a iniţiat o moţiune de cenzură care a fost respinsă prin vot.