Consiliul Legislativ din Hong Kong a respins miercuri un proiect de lege care ar fi permis acordarea unor drepturi limitate cuplurilor de acelaşi sex căsătorite în străinătate, relatează Reuters.
Parlamentul din Hong Kong respinge legea privind drepturile pentru cuplurile de acelaşi sex
Proiectul, propus de guvern, prevedea un sistem de înregistrare prin care cuplurile de acelaşi sex recunoscute în străinătate ar fi obţinut anumite drepturi, precum vizitarea partenerului în spital.

Iniţiativa venea după o hotărâre a Înaltei Curţi de Apel din septembrie 2023, care a obligat autorităţile să creeze, în termen de doi ani, un cadru legal care să răspundă nevoilor sociale de bază ale acestor cupluri.

Cu toate acestea, propunerea a întâmpinat opoziţie puternică din partea unor parlamentari pro Beijing şi a unor grupuri religioase, care au susţinut că recunoaşterea parteneriatelor între persoane de acelaşi sex subminează valorile tradiţionale.

În urma votului, 71 de parlamentari s-au pronunţat împotriva proiectului, iar doar 14 în favoarea acestuia.

Guvernul a transmis, prin ministrul pentru Afaceri Constituţionale şi Continentale, Erick Tsang, că respectă decizia legislativului şi că va continua discuţiile împreună cu Departamentul de Justiţie pentru a găsi o cale de conformare cu obligaţiile constituţionale.

Organizaţii din societatea civilă au descris situaţia drept: „o zi dezamăgitoare pentru Hong Kong”, subliniind că decizia trimite un semnal că demnitatea individuală ar putea să fie trecută cu vederea.