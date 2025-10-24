Partidul premierului slovac Fico poartă discuții cu Viktor Orban pentru aderarea la grupul „Patrioți pentru Europa”

Consilierul politic al lui Viktor Orbán, Balázs Orbán, a declarat pentru Euronews că cei doi prim-miniștri discută despre aderarea partidului lui Fico, Smer, la grupul Patrioți pentru Europa.

Partidul Smer al lui Fico a fost exclus săptămâna trecută, în urma unei decizii luate în unanimitate, din Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) pentru „încălcarea valorilor” familiei de partide de centru-stânga, dar și pentru discursurile anti-ucrainene și eurosceptice, relevă sursa citată.

Trecerea la grupul Patrioți pentru Europa ar marca o ruptură semnificativă cu poziția istorică a partidului Smer, iar dacă mutarea va fi confirmată, ar constitui o alăturare a extremei drepte în Parlamentul European.

Un astfel nu ar fi surprizător, întrucât Fico și Viktor Orbán împărtășesc o agendă comună la Bruxelles: promovarea unei linii mai dure în materie de migrație, opoziția față de Pactul verde și adoptarea unor poziții anti-LBGTQ+.

„Din partea noastră, ușa este deschisă. Este o decizie pe care Robert Fico și partidul său vor trebui să o ia. El provine dintr-un mediu de stânga, dar abordarea suveranistă este puternică în partidul său. Vom vedea ce vor decide”, a mai spus consilierul politic al premierului Orban.

În prezent, grupul Patrioți pentru Europa deține 86 de locuri în Parlamentul European, fiind al treilea grup politic ca mărime. Dacă partidul slovac Smer se alătură, grupul va ajunge la 91 de locuri.

Formațiunea nu a luat o decizie privind oferta făcută de Patrioți pentru Europa

Premierul slovac Robert Fico a declarat luni, în timpul unei vizite la Abu Dhabi, că partidul său, Smer, a primit oferte de la diferite fracțiuni din Parlamentul European și că „va analiza cu atenție această chestiune”.

De asemenea, surse cu informații despre partidul Smer au afirmat pentru Euronews că Fico ar putea lua în considerare și alte opțiuni în afară de oferta făcută de Patrioți, printre care și înființarea unui nou grup politic cu partide naționaliste de stânga, precum Alianța Sahra Wagenknecht (ASW) din Germania.