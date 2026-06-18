Prima pagină » Știri externe » „Pas comun important”. Zelenski anunță că Ucraina și Germania își vor uni forțele pentru dezvoltarea tehnologiei antibalistice

„Pas comun important”. Zelenski anunță că Ucraina și Germania își vor uni forțele pentru dezvoltarea tehnologiei antibalistice

Volodimir Zelenski a afirmat joi că miniștrii apărării din Ucraina și Germania au semnat un acord prin care își vor uni forțele pentru dezvoltarea tehnologiei antibalistice. „Este ceva de care avem nevoie cu toții, nu doar Ucraina, și reprezintă un efort pe termen lung”, a subliniat liderul de la Kiev.
„Pas comun important”. Zelenski anunță că Ucraina și Germania își vor uni forțele pentru dezvoltarea tehnologiei antibalistice
Volodimir Zelenski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
18 iun. 2026, 20:30, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Volodimir Zelenski a afirmat joi, în cadrul unei reuniuni a Grupului de contact pentru apărare al Ucrainei, cunoscut sub numele de „Grupul Ramstein”, că miniștrii apărării din Ucraina și Germania au semnat un acord privind dezvoltarea capacităților antibalistice.

„Astăzi, Ucraina și Germania fac un pas comun foarte important, cred. Noi dispunem de anumite tehnologii, iar Germania dispune de alte tehnologii, iar astăzi miniștrii noștri ai apărării au semnat deja un acord pentru a pune în comun aceste capacități”, a declarat Zelenski, potrivit Ukrinform. 

Președintele ucrainean a subliniat că Fire Point, cel mai mare producător de rachete și drone din Ucraina, este unul dintre participanții la această inițiativă.

Zelenski, îndemn către aliații occidentali să se alăture efortului

Liderul ucrainean i-a îndemnat și pe ceilalți aliați occidentali să se alăture efortului, în vederea obținerii unor rezultate până în iarnă.

„Rachetele balistice rusești rămân o problemă, iar noi avem nevoie de o soluție la această problemă. Până în această iarnă, ar trebui să vedem deja rezultate concrete ale eforturilor noastre comune în domeniul apărării antibalistice. Este ceva de care avem nevoie cu toții, nu doar Ucraina, și reprezintă un efort pe termen lung”, a mai spus Zelenski.

Potrivit Reuters, Ucraina și Germania vor dezvolta capacități antibalistice și vor produce în comun TerMIT, un vehicul terestru fără pilot care poate transporta până la 300 de kilograme de muniție, echipament și apă către pozițiile de pe linia frontului. Vehiculele vor fi produse în Germania.

Recomandarea video

Protest în Piața Victoriei astăzi de la ora 19.00: „România e sub asediu. Este nevoie IAR de fiecare dintre noi”
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Ștefan Popescu, analiză la cald. Ce a contat cu adevărat la summitul G7 de la Évian. Decriptarea mesajului lui Trump: „I am the Boss”
Gandul
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Cancan
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Prosport
Statul nu s-a ținut de promisiune și nu a crescut redevențele Petrom cu 40%
Libertatea
DUREROS! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până în ultima clipă: „O să râdeți, dar e dependent de...”
CSID
2026: Ce se întâmplă dacă circuli cu motocultorul pe un Drum Național. Contează dacă ai permis auto?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da