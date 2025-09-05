Prima pagină » Știri externe » Pentagonul denunță interceptarea unei nave americane de către avioane venezuelene

Departamentul american al Apărării a anunțat, joi, că două avioane militare venezuelene s-au apropiat de o navă a marinei americane care naviga în ape internaționale, potrivit Le Figaro.
Alexandra-Valentina Dumitru
05 sept. 2025, 06:39, Știri externe

Pentagonul a transmis pe X un avertisment către Caracas privind escaladarea situației. „Recomandăm insistent cartelului care guvernează Venezuela să înceteze orice tentative de obstrucționare, descurajare sau interferență cu operațiunile americane de combatere a traficului de droguri și terorismului”, se arată în postare.

Donald Trump s-a lăudat, marți, cu o operațiune americană care a vizat o ambarcațiune venezuelană și a dus la uciderea a 11 „narcoteroriști”. Președintele acuză Caracas că orchestrează o vastă rețea de trafic de stupefiante. Atacul a avut loc când membrii „Tren de Aragua”, o grupare criminală venezuelană, se aflau în ape internaționale, a precizat Trump pe platforma Truth Social.