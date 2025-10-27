Un jurnalist britanic a fost reținut de autoritățile americane

În timpul unui turneu de conferințe în SUA, în weekend, Hamdi a fost reținut de ofițerii de imigrări, iar viza i-a fost revocată, a anunțat duminică, pe rețeaua X, Tricia McLaughlin, purtătoare de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS).

Hamdi se află în custodia ICE în așteptarea expulzării sale din țară, a adăugat ea.

Departamentul de Stat și DHS afirmă că Hamdi susține terorismul și reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, în timp ce un grup de susținere a musulmanilor susține că este vizat politic, încălcându-i dreptul la libertatea de exprimare.

„Am mai spus-o și înainte, o vom spune din nou: Statele Unite nu au nicio obligație de a găzdui străini care susțin terorismul și subminează în mod activ siguranța americanilor”, a declarat Departamentul de Stat pe X într-o postare despre detenția lui Hamdi.

Departamentul a adăugat că va continua să revoce vizele persoanelor implicate în astfel de activități.

DHS, ICE și Departamentul de Stat nu au răspuns solicitării BBC de a oferi dovezi privind presupusa susținere a terorismului de către Hamdi.

Hamdi, care apare frecvent la rețelele de televiziune britanice pentru a comenta pe tema Orientului Mijlociu, a fost reținut duminică pe Aeroportul Internațional San Francisco „aparent din cauza criticilor sale la adresa genocidului israelian din Gaza”, a anunțat într-un comunicat Consiliul pentru Relații Americano-Islamice (CAIR), o organizație musulmană pentru drepturile civile și susținerea drepturilor musulmane.