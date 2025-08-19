Peste 450 de arestări la Washington de la începutul intervenției federale, anunță Casa Albă

De la începutul lunii august, Washingtonul se află sub o amplă operațiune de securitate, în cadrul căreia forțele federale de ordine au făcut peste 450 de arestări, a confirmat luni un oficial al Casei Albe pentru The Guardian.

În această perioadă, autoritățile au confiscat 68 de arme de foc și au reținut trei membri cunoscuți ai unor grupări criminale, inclusiv un membru al cartelului MS-13.

De asemenea, au fost desființate 48 de tabere improvizate ale persoanelor fără adăpost.

Doar pe 18 august, forțele federale au realizat 52 de arestări, a mai precizat oficialul.