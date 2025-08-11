Peste șapte tone de scoici contaminate, confiscate de autoritățile din Spania și Portugalia

Serviciul de Protecție a Naturii din cadrul Gărzii Civile Spaniole, Autoritatea Economică și pentru Siguranță Alimentară din Portugalia, precum și Poliția Maritimă, sprijinite de experții Europol în domeniul infracțiunilor împotriva mediului, au arestat 11 persoane suspectate că ar fi realizat un profit de cel puțin 1,6 milioane de euro numai în acest an. În total, peste șapte tone de scoici japoneze cu o valoare de cel puțin 150.000 de euro au fost confiscate în timpul a două zile de acțiune.

În regiunea de frontieră dintre Portugalia și Spania, așa-numita „scoică de Manila sau japoneză” (Ruditapes philippinarum) este recoltată ilegal în râul Tajo.

Modul de operare este simplu: scoicile pescuite ilegal sunt colectate și păstrate vii în recipiente cu apă pentru a fi introduse ulterior pe piața legală. În acest scop, infractorii folosesc documente false, ocolind astfel orice măsuri administrative și de inspecție sanitară. De obicei, scoicile sunt distribuite în Portugalia, Spania și chiar în Franța și Italia, reprezentând un risc serios pentru consumatori. Consumul de scoici contaminate poate provoca intoxicații alimentare, gastroenterită sau hepatită.

Ancheta estimează că profiturile totale ale acestei afaceri ilegale pot ajunge în medie la 2,5 milioane de euro pe săptămână. Aceste venituri sunt spălate în diverse moduri, cum ar fi prin achiziționarea și revânzarea de vehicule de lux.

Autoritățile consideră că cei forțați să lucreze în astfel de condiții sunt plătiți de către infractori cu doar unu sau un euro și jumătate pe kilogram de scoici recoltate.

Această anchetă susținută de Europol, care a început în aprilie a acestui an, a În cadrul anchetei, pe lângă arestarea a 11 suspecți, forțele de ordine au confiscat 7 vehicule. Suspecții se pot confrunta cu acuzații precum infracțiuni legate de mediu, spălare de bani, fraudă în documente, precum și fraudă alimentară și în domeniul sănătății umane.