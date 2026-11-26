Potrivit publicației americane, Hegseth și adjunctul său, Steve Feinberg, ar fi discutat posibilitatea ca președintele Donald Trump să invoce Defense Production Act din 1950 pentru a constrânge consiliul de administrație al Nvidia să-l readucă pe Huang la conducerea companiei, potrivit The Independent.

Cei doi ar fi argumentat că revenirea lui Huang este esențială pentru securitatea națională, în condițiile în care Statele Unite se află într-o competiție cu China pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale.

Jensen Huang și-a anunțat demisia pe 12 noiembrie, după ce au ieșit la iveală mai multe relații extraconjugale, inclusiv una cu o femeie despre care serviciile de informații americane ar fi suspectat că este spion chinez. Consiliul de administrație al Nvidia l-a reinstalat în funcție luni, fără ca legea să fie invocată.

Pentagonul a respins informațiile publicate de The Washington Post. Un oficial al instituției a declarat pentru publicația americană că discuțiile descrise nu au avut loc și că secretarul Apărării, adjunctul său sau subsecretarul nu au făcut o asemenea propunere.

Nu este clar dacă ideea a ajuns vreodată la Donald Trump sau la vicepreședintele JD Vance și nici dacă a fost prezentată companiei.

Ce prevede legea invocată de Hegseth

Defense Production Act din 1950 îi acordă președintelui american competențe extinse de intervenție în sectorul privat, în situații în care sunt considerate necesare măsuri pentru protejarea economiei și a securității naționale.

Legea a fost folosită inclusiv în timpul pandemiei de COVID-19, în 2020, când administrația Trump a obligat General Motors să producă ventilatoare pentru tratarea pacienților infectați cu coronavirus.

Un oficial al administrației, citat de The Washington Post, a explicat că legea ar fi putut fi folosită pentru a obliga Nvidia să redirecționeze o parte mai mare din producție către proiecte militare.