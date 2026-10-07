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Planul secret al lui Putin pentru populație: Cum sunt pregătite familiile rusești pentru război

Părinți și copii de la 11 ani aruncă grenade, demontează kalașnikoave și pilotează drone, în echipă. Este „Family Zarnitsa”, competiția militar-patriotică susținută de Kremlin.
Planul secret al lui Putin pentru populație: Cum sunt pregătite familiile rusești pentru război
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andreea Tobias
07 oct. 2026, 10:51, Știri externe
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Peste 22.000 de familii au participat în 2026 la competiția militară susținută de Vladimir Putin, potrivit publicației norvegiene The Barents Observer.

În total, au concurat peste 93.000 de adulți și copii din aproape toate regiunile Rusiei.

Fiecare echipă este formată din doi adulți și doi copii de cel puțin 11 ani. Familiile poartă uniforme în stil militar și trec prin probe de tir, aruncare de grenade și exerciții tactice. Ele montează și demontează puști Kalașnikov, folosesc drone și stații radio, acordă primul ajutor și evacuează „răniți”.

Taberele reproduc medii de luptă

Familiile sunt îndrumate de un veteran al războiului din Ucraina.

Proiectul a fost lansat la începutul lui 2025 de viceministra Apărării, Anna Țivilova, și susținut apoi de Vladimir Putin. Potrivit acesteia, competiția apropie generațiile și îi integrează pe veteranii „operațiunii militare speciale” într-un sistem de mentorat.

Finala celui de-al doilea sezon s-a desfășurat la Volgograd, cu zeci de echipe din toată Rusia. Printre ele s-a numărat familia Maksimenko, din orașul închis Zaozersk, din Peninsula Kola. Echipa a terminat pe locul zece din 89.

Mama, Evghenia Maksimenko, a povestit că probele au inclus drone, mine, tir, grenade și comunicații radio. Cea mai importantă lecție a fost însă munca în echipă, a scris ea pe rețelele sociale.

„Aici nu mai există «mame», «tați» sau «copii»”, a adăugat femeia.

Maksimenko este activă în partidul Rusia Unită și a fost premiată în 2025 de Dmitri Medvedev. Fiica ei cea mare, Liza, face parte din organizația militară de tineret „Voin” din Murmansk.

Proiectul continuă educația militar-patriotică începută în școli de organizații precum Iunarmia și Voin.

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