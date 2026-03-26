Poliția britanică redeschide ancheta de viol care îl vizează pe Andrew Tate

Informația a fost relatată de BBC și The Sun.

Potrivit Poliției din Hertfordshire, ancheta vizează fapte reclamate de trei femei în perioada 2014-2015. Autoritățile au confirmat că investigația este reluată pentru a se asigura că acuzațiile extrem de grave sunt analizate „corespunzător, temeinic și complet”, indiferent de momentul în care au fost formulate.

Decizia redeschiderii anchetei vine la o zi după ce Oficiul Independent pentru Conduita Poliției (IOPC) a anunțat că analizează modul în care poliția a gestionat inițial plângerile. IOPC a precizat că un fost detectiv este cercetat pentru presupuse eșecuri în investigarea corectă a cazului, iar doi foști sergenți detectivi sunt anchetați disciplinar.

Cele trei femei care au formulat acuzațiile au salutat reluarea investigației, afirmând că aceasta este „întârziată de mult timp”. Poliția a subliniat că, în acest stadiu, nu pot fi oferite alte detalii publice.

Reacția apărării și deciziile anterioare

Avocatul lui Andrew Tate, Andrew Ford, a declarat că parchetul britanic a decis atât în 2019, cât și în 2025 să nu formuleze acuzații, invocând lipsa unor probe suficiente.

De asemenea, un purtător de cuvânt al lui Tate a transmis pentru BBC că acesta „continuă să nege toate acuzațiile în cei mai fermi termeni” și că va coopera cu orice procedură legală.

Procesele paralele

Separat de ancheta penală, cele trei femei, alături de o a patra reclamantă, au deschis o acțiune civilă la Înalta Curte de Justiție din Marea Britanie, procesul fiind programat pentru luna iunie.

Într-un alt dosar, Andrew Tate și fratele său, Tristan Tate, au fost inculpați în Marea Britanie pentru viol și alte infracțiuni, în urma unor acuzații formulate de alte trei femei. Poliția din Bedfordshire a obținut un mandat european de arestare, însă a fost de acord ca procedurile judiciare din România, unde cei doi sunt cercetați pentru viol și trafic de persoane, să fie finalizate mai întâi.