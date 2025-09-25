Prima pagină » Știri externe » Polonia interzice intrarea Irinei Vlah pe teritoriul său pentru o perioada de cinci ani

Polonia interzice intrarea Irinei Vlah pe teritoriul său pentru o perioada de cinci ani

Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a anunțat joi instituirea unei interdicții de intrare pentru Irina Vlah. Fosta guvernatoare a Găgăuziei este acuzată de influențarea alegerilor parlamentare din Moldova în favoarea Rusiei.
25 sept. 2025, 16:31

Decizia a fost luată în urma solicitării ministrului polonez de Externe, Radosław Sikorski pe fondul „activităților contrare intereselor Poloniei și stabilității regionale” desfășurate de Irina Vlah.

Autoritățile de la Varșovia afirmă că Rusia intervine „în mod fără precedent și ilegal” în procesele politice din Republica Moldova, inclusiv în pregătirile pentru alegerile parlamentare de duminică.

„Notăm cu îngrijorare implicarea unor politicieni moldoveni, inclusiv a Irinei Vlah, în astfel de acțiuni”, se arată în comunicatul de presă.

„Decizia autorităților poloneze, precum și măsurile similare luate de partenerii noștri: Canada (28 august) și Lituania (16 septembrie), au scopul de a sprijini desfășurarea corectă și transparentă a proceselor democratice în Republica Moldova”, continuă comunicatul.