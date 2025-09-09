Polonia îşi închide graniţa cu Belarus din cauza exerciţiilor militare ruso-belaruse

Decizia guvernului de la Varşovia vine pe fondul exerciţiilor militare Zapad-2025, desfăşurate în vestul Rusiei şi în Belarus. Exerciţiile au stârnit îngrijorări privind securitatea naţională, în rândul statelor vecine.

Premierul Donald Tusk a afirmat: „vineri, în Belarus, foarte aproape de graniţa cu Polonia, încep manevre ruso-belaruse, foarte agresive din punct de vedere al doctrinei militare. Prin urmare, din motive de securitate naţională, vom închide graniţa cu Belarus, inclusiv trecerile de cale ferată, în legătură cu manevrele Zapad de joi la miezul nopţii”.

Polonia a închis anterior majoritatea punctelor de frontieră cu Belarus, menţinând deschise doar două.

În paralele, presa belarusă a relatat că un cetăţean polonez a fost arestat sub acuzaţia de spionaj, fiind găsit cu documente legate de exerciţiile Zapad.

Ministerul Apărării din Belarus a anunţat că exerciţiile vor include scenarii privind posibila utilizare a armelor nucleare şi testarea rachetei hipersonice ruseşti de tip Oreshnik.