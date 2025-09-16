Polonia, prinsă în capcana Kremlinului. Drone rusești, criză politică și isterie anti-Ucraina

Cu toate acestea, în ciuda reacției militare ferme, răspunsul politic al Varșoviei a rămas limitat. Analistul publicației European Pravda subliniază că această lipsă de fermitate este legată de reacția lentă a Statelor Unite, partenerul strategic principal al Poloniei.

Consecințele politice interne

Atacul cu drone rusești a scos la iveală tensiunile politice interne din Polonia. Partidele principale, Lege și Justiție și Coaliția Civică, au avut reacții similare, dar nu au ratat ocazia de a se critica reciproc. În schimb, partidul de extremă dreapta Confederația s-a arătat divizat. Vicepreședintele Sejmului, Krzysztof Bosak, a respins teoriile conspiraționiste legate de Ucraina, în timp ce colegul său, Sławomir Mentzen, a criticat guvernul pentru lipsa de pregătire, cerând creșterea cheltuielilor pentru apărare și reducerea programelor sociale. Îngrijorător este faptul că Mentzen a evitat constant să recunoască Rusia drept agresor.

Propaganda anti-Ucraina

Un alt efect grav al atacului cu drone rusești este valul de propagandă pro-rusă și creșterea isteriei anti-ucrainene. Potrivit cercetărilor Res Futura, 38% dintre comentariile de pe Facebook din ziua atacului au acuzat Ucraina, reflectând impactul campaniilor de dezinformare. Situația este amplificată de retorica unor lideri politici polonezi, inclusiv premierul Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki, care au folosit mesaje anti-ucrainene pentru a atrage electoratul de extremă dreapta.

Experții avertizează că această combinație dintre propaganda rusă și discursul politic intern alimentează ostilitatea față de cei peste un milion de refugiați ucraineni aflați în Polonia. Criza din Polonia, generată de atacul cu drone rusești, riscă astfel să destabilizeze atât scena politică internă, cât și sprijinul oferit Ucrainei în fața agresiunii Kremlinului.