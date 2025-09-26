Polonia reduce împrumuturile din planul de redresare al UE cu 5,9 miliarde dolari

Varșovia încearcă să își stabilizeze finanțele după ce două agenții de rating au retrogradat perspectiva Poloniei la „negativ”, invocând deficite și datorii ridicate, precum și lipsa progreselor în consolidarea fiscală. În plus, țara nu mai are mult timp la dispoziție pentru a folosi fondurile europene, înainte de termenul limită din august 2026, după ce deblocarea lor a fost întârziată din cauza conflictului cu Bruxelles-ul privind standardele democratice sub fosta guvernare.

„Am revizuit investițiile și cererea pentru aceste investiții, inclusiv pentru creditele destinate companiilor, și s-a decis să nu folosim aceste fonduri”, a declarat în fața jurnaliștilor Katarzyna Pelczynska-Nalecz.

Polonia poate accesa aproape 70 miliarde dolari prin acest fond destinat sprijinirii statelor UE să se redreseze după pandemie, format din 25,3 miliarde euro subvenții și 34,5 miliarde euro împrumuturi.

Având în vedere timpul limitat rămas pentru cheltuirea banilor, Polonia s-a concentrat pe utilizarea granturilor, tratând împrumuturile ca soluție de rezervă, a declarat anul trecut un oficial de rang înalt pentru Reuters.

Pelczynska-Nalecz a precizat că Polonia va folosi totuși cea mai mare parte a împrumuturilor disponibile. Acestea sunt clasificate drept datorie guvernamentală, chiar dacă vor fi rambursate pe termen lung de beneficiarii finali, precum companii și autorități locale.

Ministrul de Finanțe Andrzej Domanski a spus luna trecută că raportul datorie publică/PIB va ajunge la 66,8% până la sfârșitul lui 2026, dar dacă se ajustează partea de împrumuturi din fond, acesta ar scădea la 63,7%.