Porecla secretă. Miliardarii ruși nu-i mai spun lui Putin „șeful”. Se gândesc deja la Rusia fără el

Departe de urechile Kremlinului, miliardarii ruși nu-i mai spun lui Vladimir Putin „Nacealnik” (șeful) sau „Pervîi” (primul), ci „Ded”, adică „bătrânul” sau „bunicul”, cu o nuanță de dezamăgire.

Schimbarea arată cum s-a modificat, din 2022, relația oligarhilor cu liderul de la Kremlin, scrie Il Messaggero.

Loviți de sancțiuni, miliardarii ruși nu mai pot circula liniștiți cu avioane private, pe iahturi pe Coasta de Azur sau prin vilele lor de lux. Nici la Moscova nu mai cântăresc ca înainte, iar nemulțumirea crește.

Tăcerea de la Kremlin

La câteva ore după invadarea Ucrainei, pe 24 februarie 2022, Putin a adunat elita economică a Rusiei în Sala Ekaterininski de la Kremlin. Peste treizeci de miliardari, vizibil zguduiți și cu măști pe față, stăteau înghesuiți lângă un perete. În fața lor, la distanță, președintele le-a cerut sprijin total pentru efortul de război. În filmarea difuzată de Kremlin, niciunul nu a deschis gura.

Avertismentul datează din 2003, când Mihail Hodorkovski, pe atunci cel mai bogat om din Rusia, l-a acuzat pe Putin de corupție. A fost condamnat pentru fraudă și evaziune fiscală și a stat zece ani în închisoare.

De la război încoace, Kremlinul a folosit metoda biciului și a morcovului: disidenții au fost deposedați, iar loialii au primit contracte militare uriașe. Rusia are acum un număr record de miliardari, 155 potrivit Forbes, cu o avere totală de aproape 700 de miliarde de dolari. „Sunt bogați pentru că au favoarea lui Putin, nu invers”, spune analistul aflat în exil Dmitri Nekrasov.

Trei scenarii pentru Rusia de după Putin

Putin a împlinit 74 de ani și conduce țara de un sfert de secol. Dacă ar demisiona sau ar dispărea, interimatul i-ar reveni premierului Mihail Mișustin, un tehnocrat fără ambiții politice declarate. Golul de putere ar deschide trei drumuri posibile. Primul, democrația, este cel mai dorit în Occident, dar și cel mai puțin probabil. „Rusia este atât de obișnuită cu violența încât s-a dezobișnuit de procedurile democratice”, spune analista Aleksandra Prokopenko.

Al doilea este continuitatea autoritară, cu un succesor venit din serviciile de securitate, dar cu mai puțin capital politic decât Putin. Al treilea este o republică a oligarhilor, cu puterea împărțită între clanurile economice și aparatul de stat, ca în anii ‘90. Este varianta preferată de magnați.

Interviul care a rupt tăcerea

Andrei Melnicenko, magnatul îngrășămintelor și unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, a cerut într-un interviu pentru The Economist sfârșitul guvernării unui singur om și o nouă deschidere a Rusiei spre lume, deși a repetat pozițiile oficiale despre vina Occidentului în războiul din Ucraina. Deocamdată, orice acțiune rămâne de neconceput. „Știu bine că a-l provoca pe Putin ar însemna moartea”, avertizează investitorul Bill Browder.