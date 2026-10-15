Premierul Albaniei refuză să demisioneze după trei zile de proteste violente. Studenții cer măsuri împotriva corupției și a costurilor ridicate ale educației

Manifestanții cer demisia șefului guvernului, nemulțumiți de creșterea costurilor educației, de condițiile din universități și de corupție.

Poliția a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa protestatarii care au spart geamuri și au provocat pagube în capitala Tirana. Din cauza violențelor, parlamentul și-a anulat ședința.

„În ceea ce privește apelurile pentru demisia mea, guvernele se schimbă prin alegeri democratice. Am avut alegeri anul trecut, nu o revoluție”, a declarat Rama pentru Reuters, într-un răspuns scris la întrebările agenției.

Premierul a afirmat că responsabilitatea sa este să asculte nemulțumirile legitime, să răspundă acestora și să continue dezvoltarea Albaniei. El a susținut că demisia ar însemna trădarea alegătorilor care i-au acordat un mandat puternic pentru finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Edi Rama se declară dispus să discute despre costurile educației

Rama a afirmat că este pregătit să discute despre creșterea cheltuielilor pentru educație, dar a criticat distrugerea bunurilor publice și atacurile asupra instituțiilor.

„Atacarea instituțiilor, distrugerea proprietății publice și amenințarea siguranței publice nu au nimic de-a face cu revendicările legitime ale studenților”, a declarat premierul.

Protestele sunt organizate de studenți care reclamă condițiile din universități, costurile tot mai mari ale studiilor, lipsa sprijinului financiar și perspectivele reduse de angajare după absolvire.

Miercuri, zeci de mii de studenți au ieșit pe străzile din Tirana. Unii manifestanți au incendiat o clădire guvernamentală și două bănci și au aruncat cu pietre în polițiști.

În urma confruntărilor, pe străzile capitalei au rămas coșuri de gunoi incendiate, stații de autobuz distruse și semafoare avariate.

Protestele din Albania, după luni de manifestații legate de un proiect imobiliar

Actualul val de proteste vine după mai multe luni de manifestații în mare parte pașnice, declanșate de planurile privind construirea unui complex turistic de lux pe coasta sudică a Albaniei. Proiectul este susținut de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, și s-a confruntat cu provocări juridice.

În iulie, mai mulți săteni au declarat pentru Reuters că terenurile lor ar fi fost vândute în mod nejustificat pentru dezvoltare. Reuters a precizat că nu a identificat dovezi privind comiterea unor fapte ilegale de către Kushner, care nu este implicat direct în disputa localnicilor.

Protestele recente reprezintă cea mai importantă provocare de până acum pentru Rama, care a câștigat al patrulea mandat de premier anul trecut, având aderarea la UE în centrul campaniei sale.

Albania vizează aderarea la Uniunea Europeană începând din 2028

Premierul a susținut că Albania combate corupția și că nu va permite violențelor să afecteze parcursul european al țării.

„Corupția trebuie combătută și, așa cum a reafirmat recent chiar UE, Albania luptă împotriva ei mai mult ca niciodată”, a declarat Rama.

Albania și Muntenegru se află în prezent printre țările din Balcanii de Vest care avansează cel mai rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Guvernul de la Tirana urmărește ca Albania să devină membră a blocului comunitar cel mai devreme în 2028.

Totuși, imaginea țării a fost afectată de scandaluri de corupție. Analiști politici afirmă, de asemenea, că Albania este un centru pentru grupări infracționale care încearcă să spele bani proveniți din traficul de droguri și de arme, probleme care complică eforturile de aderare la UE.

Protestele din Albania fac parte dintr-un val mai amplu de mobilizare a studenților în Europa. În Franța, elevi de liceu au organizat manifestații și au blocat școli timp de mai multe săptămâni, cerând mai mulți profesori și condiții mai bune, în contextul nemulțumirilor legate de degradarea clădirilor și supraaglomerarea claselor.