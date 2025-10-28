Premierul Japoniei plănuiește să-l nominalizeze pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace

Prima femeie prim-ministru a Japoniei, Sanae Takaichi, a anunțat marți că plănuiește să îl nominalizeze pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, alăturându-se astfel altor lideri care au anunțat o astfel de intenție, scrie Reuters.

Marți, premierul japonez Sanae Takaichi s-a întâlnit cu Donald Trump la Tokyo, unde cei doi au discutat despre probleme economice și de securitate.

„Într-o perioadă atât de scurtă de timp, lumea a început să se bucure de mai multă pace. Eu însămi am fost foarte impresionată și inspirată de dumneavoastră, domnule președinte”, a spus Takaichi, potrivit Deutsche Welle.

Odată cu revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump s-a concentrat din ce în ce mai mult pe Premiul Nobel pentru Pace, afirmând că a pus capăt mai multor conflicte din întreaga lume.

Cine l-a mai nominalizat pe Trump la Nobelul pentru Pace

Printre cei care l-au nominalizat pentru Nobelul pentru Pace se numără prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care a declarat că premiul ar fi „binemeritat” pentru Trump.

Luni, Trump a fost nominalizat pentru Premierul Nobel pentru Pace și de către prim-ministrul cambodgian Hun Manet, în timpul vizitei sale în Asia.

Singurii președinți americani care au primit Premiul Nobel pentru Pace sunt Jimmy Carter și Barack Obama.

Laureata Premiului Nobel pentru Pace în acest an este Maria Corina Machado, pentru apărarea drepturilor democratice în Venezuela.