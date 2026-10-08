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Premierul Marii Britanii s-a angajat să asigure o cooperare mai strânsă cu UE

Premierul britanic Andy Burnham se află joi la Berlin, unde s-a întâlnit cu cancelarul german Friedrich Merz.
Premierul Marii Britanii s-a angajat să asigure o cooperare mai strânsă cu UE
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
08 oct. 2026, 15:28, Știri externe
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Premierul Marii Britanii spune că întâlnirea cu cancelarul Germaniei Friedrich Merz de la Berlin are loc înainte de summitul Regatul Unit-UE de la sfârșitul acestui an, la sfârșitul lunii noiembrie și afirmă că este „foarte angajat să asigure o cooperare mai profundă” cu UE la summit, relatează The Guardian.

Andy Burnham vrea să vadă „dacă putem aduce Regatul Unit mai aproape de Europa, în special în interesul creșterii economice și al colaborării în domeniul migrației ilegale”, spune el.

În ceea ce privește gesturile mai simbolice, el spune că va participa la discuții cu lideri de afaceri germani mai târziu astăzi și speră să-i găzduiască în Regatul Unit anul viitor – alături de întregul cabinet german pentru a demonstra că „acest tratat nu este doar cuvinte pe o pagină, lăsate pe un raft”, ci un document semnificativ.

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