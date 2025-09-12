Premierul Qatarului urmează să se întâlnească cu oficiali americani pentru discuții despre atacul israelian

Potrivit Departamentului de Stat, întâlnirea va avea loc la Casa Albă. Reuniune survine atacului israelian de marți care a încercat să elimine conducerea Hamas din Doha. Atacul a atras condamnări internaționale și o declarație a Consiliului de Securitate al ONU.

Potrivit Politico și Axios, Abdulrahman al-Thani ar urma să se întâlnească și cu președintele Trump, vicepreședintele Vance și Steve Witkoff.

Qatar a jucat un rol de mediator în negocierile pentru încheierea unui armistițiu, eliberarea ostaticilor și planificarea unei administrații în Gaza post conflict, fiind considerat un aliat al Statelor Unite.

Președintele Donald Trump a criticat decizia premierului Netanyahu de a ordona atacul, afirmând că o lovitură unilaterală asupra Qatarului „nu servește intereselor nici ale Israelului, nici ale Statelor Unite”.