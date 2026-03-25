Premierul Spaniei afirmă că războiul din Orientul Mijlociu este „mult mai grav” decât cel din Irak din 2003

„Acesta nu este același scenariu ca războiul ilegal din Irak. Ne confruntăm cu ceva mult mai grav. Mult mai grav. Cu un impact potențial mult mai larg și mult mai profund”, le-a spus Sanchez parlamentarilor, conform AFP.

„De această dată este un război absurd și ilegal. Unul crud, care ne îndepărtează de atingerea obiectivelor noastre economice, sociale și de mediu”, a adăugat el.

Sanchez a refuzat solicitările Washingtonului de a permite folosirea bazelor militare din Spania împotriva Iranului, în pofida amenințării președintelui american Donald Trump de a întrerupe relațiile comerciale cu Spania.

„Suntem o țară suverană care nu dorește să participe la războaie ilegale”, a declarat Sanchez.

Potrivit unui sondaj publicat la începutul lunii de cotidianul El País, 53,2% dintre spanioli susțin decizia lui Sánchez de a nu permite Statelor Unite să folosească bazele de la Rota și Morón pentru lovituri împotriva Iranului.

El a menționat și planul de răspuns al guvernului, în valoare de 5 miliarde de euro, menit să atenueze impactul economic al conflictului, inclusiv ajutoare, scutiri de taxe și măsuri pentru protejarea gospodăriilor și companiilor.