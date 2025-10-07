Premiul Nobel pentru literatură: Mircea Cărtărescu, printre nominalizați! Favoriții sunt însă un elvețian și doi australieni

Academia a intrat în istorie anul trecut alegând-o pe Han Kang din Coreea de Sud, devenind prima femeie asiatică care a câștigat premiul. Însă anul acesta, mai mulți experți au prezis că câștigătorul va fi probabil un bărbat.

„Îmi pot imagina că premiul ar putea ajunge la un bărbat european – Academia ar putea face asta cu conștiința împăcată, pentru că anul trecut a ales o femeie non-europeană”, a declarat pentru AFP Lina Kalmteg, critic cultural la Sveriges Radio.

Kracht, Laszlo Krasznahorkai și Peter Nadas din Ungaria, precum și Mircea Cărtărescu din România se numără printre cei ale căror nume fac înconjurul lumii.

Kracht, un autor postmodernist de limbă germană în vârstă de 58 de ani, care scrie despre cultura pop și consumerism, este un favorit în cercurile literare, a declarat pentru AFP Bjorn Wiman, redactor cultural la ziarul suedez de referință Dagens Nyheter.

La Târgul de Carte de la Göteborg din acest an, care are loc anual cu câteva săptămâni înainte de anunțul premiului Nobel, „mulți membri ai Academiei Suedeze au fost prezenți, stând în primul rând în timpul evenimentului său”, a spus Wiman.

„Și acesta este de obicei un semn sigur”, a spus el, adăugând că același lucru s-a întâmplat și când dramaturga austriacă Elfriede Jelinek a câștigat premiul în 2004.

De la prima sa decernare în 1901, Premiul Nobel pentru Literatură a fost dominat de scriitori occidentali.

Printre cei 121 de laureați se numără doar 18 femei și foarte puțini câștigători au opere scrise în limbi asiatice sau din Orientul Mijlociu. Nu sunt reprezentate limbi africane.

Un scandal #MeToo din 2018 a lăsat Academia în ruine, iar peste jumătate dintre membrii săi au fost înlocuiți.

Instituția a promis să extindă premiul, atât din punct de vedere geografic, cât și lingvistic, iar de atunci, a existat un echilibru de gen mai echilibrat în rândul laureaților.