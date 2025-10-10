Nominalizările pentru Premiul Nobel pentru Pace din 2025 au inclus 338 de candidați, dintre care 244 persoane fizice și 94 organizații.

Printre persoanele îndreptățite să nominalizeze se numără membri ai adunărilor naționale, guverne, șefi de stat, membri ai curților internaționale, profesori universitari din domenii relevante, directori ai institutelor de cercetare pentru pace, laureați ai Premiului Nobel pentru Pace și membri sau foști membri ai Comitetului Nobel norvegian.

Președintele SUA, Donald Trump, a fost nominalizat de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, de guvernele Pakistanului și Cambodgiei, de reprezentantul republican american Earl „Buddy” Carter și, pentru scurt timp, de un politician ucrainean de rang înalt (n.r. care ulterior și-a retras nominalizarea).

Alți nominalizați cunoscuți îi includ pe Francesca Albanese, Ivan Alekseyev (Noize MC) și Elizaveta Gyrdymova (Monetochka).

Comitetul Nobel norvegian primește nominalizările până la 31 ianuarie în fiecare an, apoi le examinează și selectează aproximativ 20-30 de candidați pentru a fi luați în considerare în continuare, cu avizul experților, înainte de a decide laureatul, urmărind să se ajungă la un consens sau la un vot majoritar, dacă este necesar.

Anul acesta, anunțul privind acordarea premiului vine pe fondul unei atenții internaționale semnificative, parțial datorită unei campanii de mare amploare a președintelui american Donald Trump, care a căutat în mod activ să obțină Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale de mediere a acordurilor de pace și a încetării focului, inclusiv între Israel și Hamas.

În ciuda campaniei publice a lui Trump și a mai multor nominalizări, experții consideră că este puțin probabil ca acesta să primească premiul anul acesta.

Decizia Comitetului Nobel norvegian ar fi fost luată, potrivit unor surse, înainte de recentele anunțuri privind încetarea focului, iar comitetul subliniază că deliberările sale sunt riguroase și independente de presiunile politice. Comitetul este format din cinci membri numiți de Parlamentul norvegian, care lucrează în condiții de confidențialitate strictă pentru a selecta laureatul.

Cine a câștigat până acum Premiul Nobel pentru Pace?

Martin Luther King

Liderul mișcării pentru drepturile civile din SUA a fost „prima persoană din lumea occidentală care ne-a arătat că o luptă poate fi dusă fără violență”, potrivit președintelui de atunci al comitetului de atribuire a premiului, Gunnar Jahn.

„El este primul care a transformat mesajul iubirii frățești în realitate în cursul luptei sale și a dus acest mesaj tuturor oamenilor, tuturor națiunilor și raselor”.

La 35 de ani, el era și cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace la acea vreme. Astăzi, cea mai tânără câștigătoare este activista pakistaneză pentru educație Malala Yousafzai, care avea 17 ani când a câștigat premiul în 2014.

Nelson Mandela

Premiul Nobel pentru Pace a fost controversat în multe ocazii, dar majoritatea au fost de acord în 1993 că Mandela merita acest premiu, potrivit lui Geir Lundestad, secretarul de atunci al Comitetului Nobel norvegian. Mandela a petrecut 27 de ani în închisoare și a continuat să pledeze pentru o tranziție pașnică către sfârșitul apartheidului în Africa de Sud.

Ceea ce nu era evident era acordarea premiului împreună cu Frederik Willem de Klerk, ultimul lider alb al Africii de Sud, a spus Lundestad în memoriile sale din 2015. Mulți au spus că Mandela ar fi trebuit să câștige singur, în timp ce alții au spus că Mandela nu putea face pace fără un partener, a povestit Lundestad. În cele din urmă, premiul a fost acordat amândurora pentru a încuraja tranziția pașnică către o Africa de Sud democratică, care nu era încă finalizată la momentul acordării premiului.

Mahatma Gandhi

El a fost pe lista internă a comitetului cu candidații în cinci ocazii diferite, iar comitetul era pregătit să îi acorde premiul în 1948, anul în care a fost asasinat, potrivit lui Lundestad. Comitetul ar fi putut să îi acorde premiul postum – acest lucru era posibil la acea vreme, dar nu mai este acum –, dar nu a făcut-o.

Potrivit lui Lundestad, acest lucru s-ar putea datora faptului că comitetul nu a vrut să ofenseze Marea Britanie, aliatul apropiat al Norvegiei și fosta putere colonială în India, sau pentru că politica lui Gandhi ar fi putut fi percepută ca fiind prea „străină” sau „antimodernă” de către membrii unui comitet centrat pe Europa.

Patru președinți americani au câștigat Premiul Nobel pentru Pace

Theodore Roosevelt (1906) – A fost primul american care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace pentru medierea sfârșitului războiului ruso-japonez și pentru contribuția la negocierea Tratatului de la Portsmouth.

Woodrow Wilson (1919) – Premiat pentru rolul său în fondarea Ligii Națiunilor după Primul Război Mondial, care avea ca scop promovarea păcii mondiale prin cooperare internațională.

Jimmy Carter (2002) – Onorat pentru dedicarea sa de-o viață pentru pace și drepturile omului, în special prin activitatea sa cu Centrul Carter în medierea disputelor internaționale și monitorizarea alegerilor.

Barack Obama (2009) – A primit premiul la începutul mandatului său prezidențial pentru eforturile sale de consolidare a diplomației internaționale, promovarea dezarmării nucleare și încurajarea cooperării globale.

Cine sunt câștigătorii celorlalte Premii Nobel din 2025

Medicină: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi pentru descoperirile lor privind toleranța imunitară periferică, care împiedică sistemul imunitar să dăuneze organismului și are implicații în cazul cancerului și al bolilor autoimune. Mai multe detalii aici.

Fizică: John M. Martinis, John Clarke și Michel H. Devoret pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice și cuantificării energiei într-un circuit electric. Mai multe detalii aici.

Chimie: Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi pentru dezvoltarea structurilor metal-organice. Mai multe detalii aici.

Literatură: László Krasorkaiznah, autorul maghiar, „pentru opera sa convingătoare și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

Ce urmează?

Următorul premiu acordat va fi Premiul Sveriges Riksbank în științe economice în memoria lui Alfred Nobel, lauretaul urmând să fie anunțat luni, 13 octombrie, cel mai devreme la ora 11:45 CEST.