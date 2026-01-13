Preot ziua, DJ noaptea: Padre Guilherme încinge ringul de dans din Beirut și stârnește controverse

În seara de sâmbătă, un club renumit din Beirut s-a umplut de energie, lumini și ritmuri puternice. Cel care mixa nu era însă un DJ obișnuit: câteva ore mai devreme, același Padre Guilherme, oficiase o slujbă religioasă la o universitate catolică din Liban.

Associated Press News arată că pentru părintele în vârstă de 52 de ani, muzica electronică nu contrazice credința, ci o completează. „Psalmii ne îndeamnă să-L lăudăm pe Dumnezeu cu toate instrumentele. Astăzi, muzica electronică este și ea un instrument”, a explicat el.

De la altar la pupitrul de DJ: mișcarea globală de evanghelizare modernă

Padre Guilherme a devenit cunoscut pe plan internațional după participarea sa la Zilele Mondiale ale Tineretului din 2023 și 2025, evenimente majore la care a fost prezent și Papa. Ceea ce a început ca o inițiativă de strângere de fonduri pentru parohii locale s-a transformat treptat într-o formă inovatoare de transmitere a mesajului creștin.

Astăzi, preotul-DJ are peste 2,6 milioane de urmăritori pe Instagram și concerte pe toate continentele. Mesajul lui este adresat mai ales tinerilor care simt că nu se regăsesc în cadrele tradiționale ale Bisericii.

Libanul a fost o oprire firească în turneul său internațional. Aproximativ o treime din populația țării este creștină, procentul cel mai ridicat din Orientul Mijlociu. Comunitatea maronită este cea mai numeroasă, iar vizita recentă a Papei a readus în atenție mesajele de pace și conviețuire.

Pentru mulți dintre tinerii prezenți, concertul lui Padre Guilherme a reprezentat un semn de deschidere și optimism.

Controverse și opoziție

Evenimentul nu a fost însă primit unanim cu entuziasm. Un grup format din 18 persoane, printre care și lideri religioși creștini, a solicitat interzicerea spectacolului, invocând încălcarea învățăturilor Bisericii. Instanța a respins cererea.

Organizatorii au impus reguli clare: interdicția de a afișa simboluri religioase în club și măsuri sporite de securitate. Preotul a acceptat să nu poarte reverenda pe scenă.

„Dacă pentru unii prezența mea este un motiv de scandal, îmi pare rău. Tot ce pot să le cer este să se roage pentru mine”, a declarat el.

Padre Guilherme: Credință, muzică și un mesaj de coexistență

Reacțiile din mediul online au fost împărțite: unii au criticat ceea ce consideră a fi transformarea credinței într-un „spectacol pe fundal de alcool și fum”, alții au apreciat curajul de a comunica într-un mod pe înțelesul noii generații.

Pe durata concertului, pe ecranele din spatele scenei au fost proiectate imagini cu foști papi și porumbei albi, simboluri ale păcii. Padre Guilherme a dedicat un moment special Libanului, ridicând steagul țării în fața publicului.

„Dacă oameni diferiți, cu ținute și origini variate, pot dansa împreună în respect, de ce nu am putea trăi la fel și în lume?”, a transmis el.