Președintele belarus Alexander Lukașenko a fost primit de Kim Jong-Un la Phenian

Președintele belarus Alexander Lukașenko a fost primit de liderul nord-coreean Kim Jong-Un în prima sa vizită oficială în țara retrasă, a relatat joi agenția de știri de stat nord-coreeană KCNA. O ceremonie de bun venit pentru Lukașenko a avut loc miercuri în Piața Kim Il-sung, unde Kim Jong-un l-a „primit” pe liderul belarus cu bucurie.
Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
26 mart. 2026, 02:51, Știri externe

Potrivit KCNA, Lukașenko a vizitat Palatul Soarelui Kumsusan, unde sunt înmormântate trupurile îmbălsămate ale tatălui și bunicului lui Kim Jong-un, pentru a-și aduce omagiile, înconjurat de înalți oficiali nord-coreeni. El a depus un buchet de flori în numele președintelui rus Vladimir Putin, potrivit Le Figaro.

Ambele țări sunt supuse unor sancțiuni occidentale, au legături strânse cu Rusia și sunt acuzate de încălcări ale drepturilor omului. Belarus și Coreea de Nord au sprijinit Moscova în războiul său din Ucraina: Phenianul a desfășurat trupe terestre și arme, iar Minskul a servit drept rampă de lansare pentru invazia rusă din 2022.

Serviciile de informații sud-coreene și occidentale cred că Coreea de Nord a trimis mii de soldați în Rusia, în principal în regiunea Kursk, împreună cu obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete.

Coreea de Nord este supusă unor sancțiuni occidentale severe, în principal din cauza programului său de arme nucleare și a activităților balistice, dar și din cauza sprijinului său pentru războiul condus de Rusia împotriva Ucrainei.

