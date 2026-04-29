Kim Jong Un laudă soldații care s-au sinucis pentru a evita capturarea de către Ucraina

Într-un discurs susținut săptămâna aceasta, liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a declarat că cei care „au optat fără ezitare pentru auto-explozie, atac sinucigaș, pentru a apăra marea onoare” sunt „eroi”, relatează BBC.

Coreea de Sud estimează că cel puțin 15.000 de nord-coreeni au fost trimiși pentru a ajuta Rusia să recucerească părți din vestul Kurskului și că peste 6.000 au fost uciși până acum. Nici Phenianul, nici Moscova nu au confirmat cifrele.

Agențiile de informații și transfugii au declarat că soldații aveau ordine din partea Phenianului să se sinucidă, mai degrabă decât să fie luați prizonieri de Ucraina.

„Sacrificiul lor de sine, care nu așteaptă nicio compensație, și devotamentul, care nu așteaptă nicio recompensă… Aceasta [este] definiția culmii loialității armatei noastre”, a declarat Kim luni, la Phenian, în timp ce a dezvelit un memorial pentru soldații căzuți la datorie, a relatat agenția de stat KCNA.

Printre cei care au participat la eveniment s-au numărat ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, și președintele parlamentului rus, Viaceslav Volodin.

În Coreea de Nord, soldații sunt învățați că a fi capturați este un act de trădare.

Kim Jong Un i-a elogiat și pe cei care au murit în luptă

La începutul acestui an, postul de televiziune sud-coreean MBC a difuzat o emisiune cu doi prizonieri de război nord-coreeni din Ucraina, dintre care unul a declarat în fața camerelor că regretă că nu și-a luat viața.

Serviciul Național de Informații din Seul a declarat anul trecut că a găsit note despre soldați nord-coreeni decedați care indică această practică extremă.

În discursul său de luni, Kim i-a lăudat și pe cei care au murit în luptă.