Muncitorii nord-coreeni trimiși în Rusia lucrează până la 16 ore pe zi în condiții extreme

Raportul arată că peste 100.000 de cetățeni nord-coreeni lucrează în aproximativ 40 de țări în cadrul unui program organizat de statul nord-coreean. Muncitorii sunt angajați în diverse sectoare, inclusiv construcții, textile, IT, servicii alimentare sau medicină. Cercetătorii estimează că programul aduce aproximativ 500 de milioane de dolari anual în valută regimului de la Phenian, mai arată NBC News.

Potrivit autorilor raportului, apropierea tot mai mare dintre Rusia și Coreea de Nord a făcut posibilă extinderea acestui program, în condițiile în care Rusia se confruntă cu un deficit sever de forță de muncă în contextul războiului din Ucraina.

Program de lucru de până la 16 ore pe zi

Cercetătorii au intervievat 21 de muncitori nord-coreeni care lucrează sau au lucrat pe șantiere din trei orașe rusești. Potrivit mărturiilor, aceștia sunt obligați să lucreze până la 16 ore pe zi, adesea fără zile libere. După deduceri și taxe impuse de autorități, mulți ajung să primească aproximativ 10 dolari pe lună.

Un muncitor citat în raport a descris situația în termeni extremi: „Trăim mai rău decât vitele.” În plus, lucrătorii sunt obligați să atingă o cotă lunară de aproximativ 700 de dolari, bani care sunt transferați direct statului nord-coreean. Dacă nu reușesc să atingă suma impusă, diferența este reportată, ceea ce îi poate împinge într-un sistem de datorii permanente.

Supraveghere constantă și pașapoarte confiscate

Raportul susține că muncitorii sunt ținuți sub supraveghere permanentă de oficiali nord-coreeni aflați în Rusia. Pașapoartele acestora sunt confiscate imediat după sosire, iar muncitorii nu știu întotdeauna pentru ce companie lucrează, deoarece sunt angajați prin intermediul firmelor rusești.

Organizațiile pentru drepturile omului spun că aceste practici încalcă sancțiunile internaționale și reprezintă o formă de muncă forțată sponsorizată de stat. Potrivit raportului, muncitorii locuiesc în containere supraaglomerate și neîncălzite, infestate cu gândaci și ploșnițe. Accesul la igienă este extrem de limitat, iar unii dintre muncitori au spus că li se permite să facă doar una sau două dușuri pe an. Accidentele și problemele medicale sunt frecvent ignorate, fiind considerate obstacole pentru îndeplinirea cotelor de muncă.

Apel pentru măsuri urgente

Autorii raportului susțin că eliminarea completă a muncii forțate organizate de statul nord-coreean rămâne obiectivul final, dar avertizează că muncitorii au nevoie de protecție imediată. Experții cer aplicarea strictă a standardelor internaționale de muncă, monitorizare independentă și mecanisme care să permită lucrătorilor să părăsească aceste programe fără a fi pedepsiți. „Faptul că muncitorii nord-coreeni continuă să fie trimiși atât de ușor în astfel de programe exploatatoare este extrem de alarmant”, au avertizat cercetătorii.