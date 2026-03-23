Kim Jong-Un afirmă că statutul de putere nucleară al Coreei de Nord este „ireversibil”

Coreea de Nord nu va renunța niciodată la statutul său de putere nucleară, a declarat luni liderul său, Kim Jong-Un, adăugând că Coreea de Sud este „cel mai ostil stat”, potrivit presei de stat, relatează Le Figaro.

„Vom continua să ne consolidăm ferm statutul de stat înarmat nuclear într-un mod ireversibil, intensificând în același timp agresiv lupta noastră împotriva forțelor ostile”, a declarat el într-un discurs politic susținut luni în fața Parlamentului de la Phenian.

„Vom desemna Coreea de Sud drept statul cel mai ostil și o vom trata ca atare într-un mod implacabil”, a adăugat el, promițând că „o va face să plătească fără milă – fără cea mai mică ezitare – pentru orice act care dăunează” Coreei de Nord, potrivit agenției de știri KCNA.