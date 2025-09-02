Președintele Finlandei: Ucraina decide viitorul securității europene

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat marți, la Helsinki, că sprijinul pentru Ucraina este o responsabilitate comună a Europei, subliniind că „securitatea și apărarea Ucrainei nu pot fi separate de securitatea și apărarea Europei”.

„Ucraina decide viitorul securității europene și vrem să susținem Ucraina atât timp cât va fi necesar”, a afirmat Stubb, citat de Interfax-Ukraine, în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o împreună cu omologul său lituanian, Gitanas Nausėda.

Reuniune NB8 la Copenhaga, cu Zelenski invitat special

Șeful statului finlandez a anunțat că miercuri va avea loc o reuniune la nivel înalt în format NB8 (Grupul celor Opt Țări Nordice și Baltice) la Copenhaga, cu participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Liderii vor fi găzduiți de premierul Danemarcei: „Mâine (miercuri n.r) ne vom întâlni în formatul NB8 în Copenhaga, unde vom fi primiți de prim-ministrul Danemarcei împreună cu președintele Zelenski”.

NB8 este un format de cooperare regională care reunește opt țări din Europa de Nord și de Est – Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia, Estonia, Letonia și Lituania – și servește ca forum pentru dialog politic și economic, în care liderii și miniștrii acestor state se întâlnesc periodic pentru a discuta teme precum securitatea, economia, energia și relațiile externe.

Summit dedicat intensificării sprijinului pentru Ucraina la Paris

După reuniunea NB8, președintele finlandez va pleca la Paris pentru a participa la o întâlnire a Coaliției celor Dispuși, un grup de țări pregătite să sprijine Ucraina activ. Coaliția include în principal state nordice și baltice, alte țări europene active, dar și state non-europene relevante, precum SUA, Canada, Australia.

Evenimentul va fi găzduit de președintele Emmanuel Macron și va avea loc în format mixt: fizic și prin videoconferință.

Sprijinul pentru Ucraina, „atât timp cât va fi nevoie”

Liderul finlandez a amintit că țările nordice și baltice au oferit anul trecut peste 26 de miliarde de euro Ucrainei, iar angajamentele pentru 2025 sunt la un nivel similar.

„Acum este momentul ca restul Europei și noi toți să ne intensificăm eforturile”, a declarat șeful Finlandei, reafirmând angajamentul regiunii de a sprijini Ucraina „atât timp cât va fi nevoie”.