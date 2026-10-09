Președintele iranian a stabilit condițiile pentru reluarea dialogului cu Statele Unite

Negocierile dintre Teheran și Washington pot avea succes doar în absența „presiunilor și amenințărilor”, a declarat vineri președintele iranian Massoud Pezeshkian, la un summit regional din Turkmenistan, potrivit Le Figaro.

„Dialogul are sens și șanse de succes doar dacă se bazează pe respect reciproc și angajamente reciproce și dacă este liber de orice presiune și amenințare”, a declarat el la summitul Comunității Statelor Independente (CSI), în contextul în care discuțiile pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu se află într-un impas.

Pe de altă parte, președintele american, Donald Trump, a anunțat joi că exclude posibilitatea de a ataca Iranul înainte de alegerile legislative din 3 noiembrie din Statele Unite, asigurând în același timp că Washingtonul a avut „discuții productive” cu Teheranul.