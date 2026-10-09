Prima pagină » Știri externe » Președintele iranian a stabilit condițiile pentru reluarea dialogului cu Statele Unite

Președintele iranian a stabilit condițiile pentru reluarea dialogului cu Statele Unite

Negocierile pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu rămân blocate, dar președintele iranian Massoud Pezeshkian a stabilit vineri condițiile pentru reluarea dialogului cu Washingtonul.
Președintele iranian a stabilit condițiile pentru reluarea dialogului cu Statele Unite
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
09 oct. 2026, 13:58, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Negocierile dintre Teheran și Washington pot avea succes doar în absența „presiunilor și amenințărilor”, a declarat vineri președintele iranian Massoud Pezeshkian, la un summit regional din Turkmenistan, potrivit Le Figaro.

„Dialogul are sens și șanse de succes doar dacă se bazează pe respect reciproc și angajamente reciproce și dacă este liber de orice presiune și amenințare”, a declarat el la summitul Comunității Statelor Independente (CSI), în contextul în care discuțiile pentru încheierea războiului din  Orientul Mijlociu se află într-un impas.

Pe de altă parte, președintele american, Donald Trump, a anunțat joi că exclude posibilitatea de a ataca Iranul înainte de alegerile legislative din 3 noiembrie din Statele Unite, asigurând în același timp că Washingtonul a avut „discuții productive” cu Teheranul.

Recomandarea video

Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
G4Media
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
GSP.ro
Acuzații grave pentru trapperul reținut pentru că a urinat pe scenă. Ian a mai fost cercetat pentru că ar fi snopit în bătaie o tânără. Victima: „M-a lovit cu picioarele. Credeam că o să mor.” Motivul pentru care dosarul a fost clasat
Gandul
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Cancan
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Prosport
Combinațiile partidelor pentru Guvernul Niculescu: „Fiecare are un plan până ia primul pumn în gură”
Libertatea
Carmen Șerban, confesiuni dureroase despre lupta cu cancerul: „Se mărea de la o zi la alta, era galopant”
CSID
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Promotor