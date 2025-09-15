Președintele Iranului cere statelor musulmane să rupă relațiile cu Israelul

Potrivit Al Jazeera, Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că statele musulmane ar trebui să își suspende relațiile cu Israelul, pe care l-a numit „acest regim fals”, pentru a răspunde acțiunilor israeliene și a consolida coeziunea în lumea islamică.

„Este posibil ca țările islamice să își întrerupă legăturile cu acest regim fals și să mențină cât mai mult unitatea și coeziunea”, a spus Pezeshkian, înainte de a pleca spre Doha, unde are loc un summit regional.

El și-a exprimat speranța că liderii prezenți la reuniune vor lua o decizie comună privind măsuri împotriva Israelului.

Declarațiile vin într-un context de tensiuni crescute în Orientul Mijlociu, Iranul susținând constant că o reacție coordonată a țărilor musulmane este necesară pentru a contracara politicile israeliene.