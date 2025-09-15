Prima pagină » Știri externe » Președintele Iranului cere statelor musulmane să rupă relațiile cu Israelul

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a îndemnat țările musulmane să își întrerupă legăturile diplomatice cu Israelul, înainte de plecarea la un summit în Doha, afirmând că unitatea lumii islamice este esențială.
Masoud Pezeshkian. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Rareș Mustață
15 sept. 2025, 12:07, Știri externe

Potrivit Al Jazeera, Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că statele musulmane ar trebui să își suspende relațiile cu Israelul, pe care l-a numit „acest regim fals”, pentru a răspunde acțiunilor israeliene și a consolida coeziunea în lumea islamică.

„Este posibil ca țările islamice să își întrerupă legăturile cu acest regim fals și să mențină cât mai mult unitatea și coeziunea”, a spus Pezeshkian, înainte de a pleca spre Doha, unde are loc un summit regional.

El și-a exprimat speranța că liderii prezenți la reuniune vor lua o decizie comună privind măsuri împotriva Israelului.

Declarațiile vin într-un context de tensiuni crescute în Orientul Mijlociu, Iranul susținând constant că o reacție coordonată a țărilor musulmane este necesară pentru a contracara politicile israeliene.