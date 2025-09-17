Preşedintele Republicanilor din Marea Britanie: Trump are „cele mai bune intenţii”

Swenson i-a spus prezentatorului Mark Austin că vizita de stat înseamnă mai mult pentru americanul de rând decât s-ar putea crede: „Dacă americanilor le pasă de ceva ce se întâmplă în Regatul Unit, acel ceva este familia regală”. El descrie momentul drept unul „important pentru Regatul Unit”, pentru că „probabil vor fi mai mulţi ochi aţintiţi asupra Regatului Unit săptămâna aceasta decât în orice alt moment”.

Swenson recunoaşte că preşedintele SUA este „imprevizibil”, dar spune că are „o relaţie foarte bună” cu Sir Keir Starmer şi „cele mai bune intenţii pentru Regatul Unit”.

„Amândoi ştiu că îşi pot depăşi diferenţele politice şi pot asigura că relaţia specială rămâne în beneficiul ambelor ţări,” a adăugat el.

„Nu e vorba de America doar pentru ea însăşi… Când Americii îi merge bine, la fel se întâmplă şi cu partenerii noştri comerciali, şi cu aliaţii noştri, mai ales”.

Una dintre cele mai presante chestiuni pentru Regatul Unit este reducerea tarifelor de import impuse de SUA, în special pe oţel, care sunt de 25%.

Swenson a spus că reducerea acestor tarife va fi „dificilă”, dar că preşedintele va fi „deschis” în privinţa lor.

În schimb, nu se va vedea „o schimbare de direcţie” în privinţa Israelului şi a Fâşiei Gaza, a adăugat el. În timp ce Regatul Unit şi majoritatea aliaţilor cer oprirea noii ofensive asupra oraşului Gaza, Trump a spus că Hamas este de vină pentru morţile din enclavă, cât timp încă ţine ostatici şi foloseşte civilii drept „scuturi umane”.