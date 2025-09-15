Președintele Venezuelei promite să reziste „agresiunii” SUA și îl numește pe Rubio „domnul morții”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a numit luni pe secretarul de stat american Marco Rubio „stăpânul morții și al războiului ” pentru retorica sa dură la adresa cartelurilor latino-americane și a promis că se va apăra împotriva „agresiunii” Washingtonului.

Referindu-se la consolidarea forțelor navale americane în Caraibe și la recentul atac mortal asupra unei nave despre care s-a presupus că transporta droguri din Venezuela, Maduro a declarat reporterilor că Caracas își va exercita „pe deplin” „dreptul legitim de a se apăra”.

Tensiunile dintre SUA și Venezuela au atins noi culmi în ultima perioadă

Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela, rivale de multă vreme, au atins noi culmi în ultimele săptămâni, după ce președintele Donald Trump a trimis opt nave de război în sudul Caraibelor, în apropiere de Venezuela, pentru a-l presa pe Maduro.

Statele Unite îl acuză pe liderul de stânga că ar conduce un cartel de trafic de cocaină și recent au dublat recompensa pentru capturarea sa la 50 de milioane de dolari.

La începutul acestei luni, forțele americane au aruncat în aer o ambarcațiune cu 11 persoane la bord, despre care Washingtonul susține că era operată de gruparea venezueleană Tren de Aragua.

Într-un interviu acordat Fox News în timpul unei vizite la Ierusalim, luni, Rubio a apărat atacul controversat asupra unei ambarcațiuni care se afla în apele internaționale, o mișcare pusă la îndoială de experții juridici.

„Avem 100% credibilitate și certitudine că acea ambarcațiune a fost implicată în traficul acelor droguri care, în cele din urmă, erau destinate să ajungă în Statele Unite ale Americii”, a declarat Rubio.

„Ceea ce trebuie să se întâmple este ca unele dintre aceste ambarcațiuni să fie aruncate în aer”, a spus Rubio, susținând că numărul ambarcațiunilor care transportau droguri în Statele Unite „a scăzut dramatic” de la atacul cu rachete.

Într-o conferință de presă la Caracas, Maduro a declarat că s-a „întrerupt” comunicarea cu administrația Trump și a dat vina în mare parte pe Rubio. Speculațiile au circulat atât la Caracas, cât și la Washington, conform cărora administrația Trump ar putea pregăti atacuri țintite împotriva cartelurilor venezuelene pe care Trump le-a desemnat drept organizații teroriste.

Maduro a declarat că „amenințările cu bombă” au provocat o prăbușire completă a relațiilor.