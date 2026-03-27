Prețul benzinei scade cu peste 25% într-o țară, după ridicarea unei taxe

Prețul benzinei a scăzut cu peste 25%, după ridicarea temporară a unei taxe de mediu, în Vietnam. Măsura este menită să atenueze efectele crizei energetice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.
Laurentiu Marinov
27 mart. 2026, 06:48, Știri externe

„De la miezul nopții din 26 martie 2026 până pe 15 aprilie 2026, inclusiv, cota taxei de protecție a mediului pentru benzină (cu excepția etanolului), motorină și combustibil pentru aviație va fi de 0 VND pe litru”, a anunțat guvernul într-un comunicat de vineri, potrivit Le Figaro.

Această ajustare reduce prețul benzinei fără plumb 95 cu 26,17% și prețul motorinei cu 15,42%, conform cifrelor de la Ministerul Comerțului.

Națiunea din Asia de Sud-Est își revizuise deja prețurile la combustibili miercuri, după o creștere bruscă a prețurilor la motorină care a dus la mai mult decât dublarea prețurilor de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Vietnamul a solicitat recent asistență pentru combustibili din partea mai multor țări, inclusiv Qatar, Kuweit, Algeria și Japonia. Țara cu o populație de 100 de milioane de locuitori a semnat luni un acord cu Rusia privind producția de petrol și gaze.

