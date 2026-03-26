O țară din vecinătatea României va reduce TVA-ul la combustibil la 8%, pe fondul situației din Orientul Mijlociu

Polonia va reduce TVA-ul la combustibili de la 23% la 8% și va reduce și accizele la nivelul permis de normele UE, pentru a contracara creșterea prețurilor pe fondul situației din Golf.

Anunțul a fost făcut joi de premierul polonez Donald Tusk, potrivit TVP World.

„Am pregătit o reducere a cotei de TVA la carburanți de la 23% la 8% și o reducere a accizei la nivelul minim impus de reglementările UE. De asemenea, am elaborat un mecanism pentru a ne asigura că aceste reduceri au un impact real asupra prețurilor”, a spus Tusk, notează Polskie Radio.

El a mai menționat că guvernul va introduce și prețuri maxime temporare la combustibili, care vor fi stabilite zilnic de ministrul energiei.

Tusk a explicat că prin implementarea acestor măsuri, prețurile la pompă ar putea scădea cu aproximativ 0,30 euro pe litru.

Premierul a continuat spunând că aceste măsuri sunt menite să prevină profiturile excesive ale companiilor de combustibil în această perioadă în care prețurile la petrol sunt ridicate.

Potrivit lui Tusk, guvernul polonez va adopta oficial măsurile propuse în cursul zilei de joi și va înainta legislația parlamentului, astfel încât aceasta să poată fi adoptată cât mai curând posibil și promulgată de președinte.

Premierul polonez a mai subliniat că momentan, guvernul nu intenționează să introducă limite la vânzările de combustibil, însă a avertizat că ar putea lua măsuri dacă prețurile mai mici ar declanșa un val de „turism al combustibilului” din partea șoferilor străini.