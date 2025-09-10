Prim-ministrul Canadei: Putin „demonstrează dispreţ total faţă de calea păcii”

Într-o postare pe platforma X, Carney a transmis că Rusia „demonstrează din nou dispreţ total faţă de calea păcii” şi a subliniat că acţiunile Moscovei, venite după o săptămână de atacuri asupra civililor ucraineni, confirmă nevoia de sprijin ferm pentru Ucraina.

Liderul canadian a precizat că Ottawa se coordonează strâns cu Polonia şi aliaţii NATO şi că va rămâne vigilentă în faţa tentativelor Rusiei de a extinde şi prelungi războiul. „Pentru a aduce o pace durabilă în Ucraina şi Europa, trebuie să intensificăm presiunea asupra lui Putin pentru a pune capăt acestui război”, a adăugat Carney.