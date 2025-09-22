Primari din Franța înalță steagul palestinian, sfidând ordinul guvernului

Mai mulți primari din Franța au arborat steagul palestinian pe clădirile primăriilor, sfidând ordinul Ministerului de Interne de a nu afișa simboluri politice.

Potrivit autorităților, 21 de primării au ridicat deja drapelul, iar numărul lor este așteptat să crească, pe măsură ce Franța se alătură altor state occidentale care urmează să recunoască oficial Palestina.

Decizia vine după ce ministrul de interne Bruno Retailleau, membru al partidului de dreapta Republicanii, ceruse municipalităților să respecte „neutralitatea”.

Liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a criticat însă poziția ministrului, denunțând ceea ce a numit „o indecență nebunească” și chemându-l pe Retailleau, care și-a anunțat demisia în această săptămână, să facă un pas înapoi.