UPDATE. Franța: Sebastien Lecornu a anunțat structura noului guvern. Numele din noua echipă

UPDATE Luni, 6 octombrie: 11:12 Sebastien Lecornu și-a dat demisia din funcția de premier

Criza politică din Franța se adâncește. Luni, presa franceză anunță că președintele Emmanuel Macron a acceptat demisia depusă de Sébastien Lecornu din funcția de premier al țării.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Premierul francez Sébastien Lecornu a prezentat duminică membrii cheie ai noului său guvern, după câteva săptămâni de la numirea sa în funcție de către președintele Emmanuel Macron.

Fostul ministru al Industriei, Roland Lescure, care a candidat la funcția de premier anul trecut, preia funcția de ministru al finanțelor și economiei de la Eric Lombard. Lui îi va reveni sarcina de a prezenta un proiect de buget pentru 2026 care să fie acceptat de către parlament, într-un context extrem de dificil pentru finanţele publice franceze.

Bruno Le Maire, fost ministru al economiei, care a părăsit politica anul trecut, s-a întors în guvern pentru a prelua funcția de ministru al forțelor armate.

Puține nume noi în noul guvern

Potrivit POLITICO, sunt puține nume noi în guvernul Lecornu, un semn că forțele politice reprezentate în administrațiile succesive ale lui Macron rămân în mare parte aceleași.

Ministrul educației Elisabeth Borne rămâne în funcție, la fel și ministrul teritoriilor de peste mări Manuel Valls – ambii foști prim-miniștri. Ministrul de externe Jean-Noël Barrot, ministrul justiției Gérald Darmanin și ministrul bugetului Amélie de Montchalin și-au păstrat, de asemenea, funcțiile.

Bruno Retailleau, liderul conservator al partidului Les Républicains, va rămâne ministru de Interne. Annie Genevard și Rachida Dati vor rămâne în funcțiile de miniștri ai agriculturii, respectiv culturii.

Trei guverne într-un an

Franța se confruntă cu o criză guvernamentală din vara anului 2024, atunci când victoria extremei drepte la alegerile europarlamentare l-a determinat pe Macron să dizolve Parlamentul și să organizeze alegeri anticipate.

De atunci și până în prezent, Franța a cunoscut trei guverne într-un singur an, o situație care pune sub semnul întrebării capacitatea președintelui Macron de a asigura o guvernare stabilă în ultimii ani ai mandatului său.