Primarul unei capitale europene e în închisoare, dar promite mese gratuite elevilor printr-un avatar generat cu inteligența artificială

Primarul Tiranei, Erion Veliaj, a stârnit reacții după ce a apărut într-un videoclip în care promite mese gratuite în școli pentru toți copiii din capitală. Problema este că Veliaj se află în prezent în închisoare, iar bărbatul îmbrăcat într-un costum albastru care face anunțul este, de fapt, un avatar generat cu ajutorul inteligenței artificiale, relatează Politico.

Într-o postare publicată pe contul său oficial de Instagram și marcată ca fiind generată cu inteligență artificială, avatarul politicianului în vârstă de 46 de ani apare în fața steagurilor Albaniei și municipalității. Acesta vorbește despre realizările din timpul mandatului și repetă promisiunea de a oferi mese gratuite copiilor din oraș.

„Mi-am mai luat un angajament pe care nu îl voi uita niciodată: mâncare în școli”, spune copia virtuală a lui Veliaj. „Îmi voi respecta această promisiune chiar și din această celulă în care m-au închis”.

Veliaj se află în închisoare în orașul de coastă Durrës de la începutul anului 2025, în cadrul unor anchete privind acuzații de corupție și infracțiuni financiare. El neagă că ar fi comis vreo ilegalitate.

„Situația mea de ostatic durează de 20 de luni și nu pot să vă salut decât cu ajutorul inteligenței artificiale”, spune avatarul său.

Veliaj rămâne primarul Tiranei, deși se află în închisoare

După arestarea și încarcerarea sa, pentru Tirana au fost programate alegeri anticipate în noiembrie anul trecut. Scrutinul a fost însă anulat în ultimul moment, după ce Curtea Constituțională a decis că Veliaj nu putea fi înlăturat din funcție în afara procedurilor democratice obișnuite.

După arestarea și încarcerarea sa, în luna noiembrie a anului trecut au fost programate alegeri anticipate pentru Tirana, dar acestea au fost anulate în ultimul moment, după ce Curtea Constituțională a hotărât că acesta nu poate fi demis în afara proceselor democratice obișnuite. Veliaj a delegat atribuțiile către mai mulți viceprimari pe durata detenției sale, dar rămâne primarul oficial al orașului până la desfășurarea alegerilor municipale în prima jumătate a anului 2027.

Nu este prima dată când oficialii albanezi provoacă controverse prin folosirea inteligenței artificiale. În toamna anului 2025, premierul albanez Edi Rama a prezentat-o publicului pe Diella, primul ministru virtual din lume bazat pe inteligență artificială. Aceasta a fost numită oficial în cabinetul guvernamental și a primit sarcina de a combate corupția în procedurile de licitație și achiziții publice.