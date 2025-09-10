Primele reacții după ce Charlie Kirk a fost împușcat la un eveniment in Utah. J.D. Vance: „Dumnezeule, protejează-l pe Charlie în ceasul lui cel mai negru”

Potrivit autorităților, glonțul a fost tras dintr-o clădire aflată la aproximativ 200 de metri și l-a lovit în zona gâtului. Kirk a fost transportat la spital în stare critică. Poliția a reținut un suspect, dar ulterior a anunțat că acesta nu ar fi autorul atacului.

Incidentul a provocat reacții imediate din partea liderilor politici americani și internaționali, care au condamnat violența și au transmis mesaje de susținere.

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance a scris „Dumnezeule, protejează-l pe Charlie în ceasul lui cel mai negru.”

Pete Buttigieg, fost secretar al Transporturilor: „Violența politică trebuie respinsă mereu și total. Mă rog pentru el și pentru toți cei răniți sau afectați.”

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom: „Atacul asupra lui Charlie Kirk este dezgustător, josnic și de neacceptat. În Statele Unite trebuie să respingem violența politică în orice formă.”

Guvernatorul statului Illinois, J.B. Pritzker a transmis: „Atacul asupra lui Charlie Kirk este înfiorător. Violența politică nu are loc în această țară și nu trebuie să devină niciodată o normă.”

„Disputele politice trebuie rezolvate prin dezbatere și alegeri, nu prin violență.”. a scris Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis.

Zohran Mamdani, candidat la primăria New Yorkului a reacționat spunând „Sunt îngrozit de atacul asupra lui Charlie Kirk la un eveniment universitar din Utah. Violența politică nu are loc în țara noastră.”

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu nu a întârziat să transmită un mesaj. „Ne rugăm pentru @charliekirk11.”

Alți lideri israelieni și membri ai comunității evreiești din Statele Unite au transmis rugăciuni pentru sănătatea lui Kirk și au condamnat atacul.

Fostul vicepreședinte, la scurt timp după împușcături, s-a alăturat altor membri ai celor două mari partide americane în condamnarea violenței politice.

„Sunt profund tulburată de împușcăturile din Utah. Doug și cu mine ne rugăm pentru Charlie Kirk și familia sa”, a scris Harris pe X.

Casa Albă a lui Donald Trump a pus recent capăt protecției Serviciului Secret acordate lui Harris, care fusese prelungită în baza unui ordin emis în timp ce Joe Biden era încă președinte.

Autoritățile din Utah continuă investigațiile pentru identificarea atacatorului.