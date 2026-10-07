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Prins după 20 de ani. Criminalul a împrăștiat rămășițele victimei prin toată Moscova

Un bărbat de 42 de ani a fost arestat la Moscova pentru o crimă comisă în urmă cu 20 de ani. El este acuzat că, împreună cu un complice, a ucis o femeie, i-a dezmembrat trupul și a ascuns rămășițele în diferite zone ale capitalei ruse.
Prins după 20 de ani. Criminalul a împrăștiat rămășițele victimei prin toată Moscova
mașină a Poliției ruse, în Moscova/sursa foto: Wikimedia Commons
Maria Miron
07 oct. 2026, 14:42, Știri externe
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Procuratura Moscovei a anunțat miercuri că anchetatorii au stabilit implicarea unui bărbat de 42 de ani într-o crimă comisă în 2006. Potrivit presei ruse, acesta și-a violat o cunoștință, iar câteva zile mai târziu a ucis-o împreună cu un complice.

Victima, jefuită și ucisă

Anchetatorii au stabilit că, după agresiunea sexuală, bărbatul a aflat că femeia avea un telefon, bani și alte bunuri de valoare și i-a spus acest lucru unui prieten.

Pe 29 martie 2006, cei doi au ucis-o și i-au furat bunurile. Pentru a ascunde crima, au dezmembrat trupul și au transportat rămășițele în diferite zone ale Moscovei.

Cazul nu a fost rezolvat la momentul respectiv și a rămas deschis timp de două decenii.

Criminalul, identificat după 20 de ani

Procurorii ruși au precizat că noi verificări în dosar au permis stabilirea implicării bărbatului de 42 de ani. Autoritățile nu au dezvăluit însă ce probă a dus, după două decenii, la identificarea acestuia.

Bărbatul a fost inculpat și arestat preventiv, fiind cercetat pentru omor, tâlhărie și viol. Potrivit legislației ruse, el riscă până la 20 de ani de închisoare.

În cazul complicelui, anchetatorii au deschis un dosar separat.

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